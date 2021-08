Dette bør de spanske klubbene gjøre før Deadline Day: – Barça bør vurdere Everton-flopp

Natt til 1. september stenger overgangsvinduet. Her er en oversikt over aktiviteten til de spanske toppklubbene, og hva TV 2s fotballeksperter mener de bør gjøre de siste dagene av vinduet.

Få med deg deadline-day på TV 2s kanaler og Play på tirsdag.

Det har vært et tøft overgangsvindu for Real Madrid og Barcelona, som har mistet flere store profiler som Lionel Messi, Sergio Ramos og Raphaël Varane.

Men tirsdag kveld kunne spanske medier bekrefte at Real Madrid har lagt inn et bud på rundt 160 millioner euro for å sikre seg Kylian Mbappés tjenester. Barcelona fokuserer på sin side på å bli kvitt dyre spillere som Samuel Umtiti og Miralem Pjanic, mens trener Ronald Koeman ønsker seg en ny spiss.

Atlético Madrid har denne sesongen ett mål om å forsvare tittelen, og signeringen av Rodrigo de Paul vil styrke deres muligheter til å gjøre det. Samtidig skal angrepsspilleren Matheus Cunha være på vei inn.

Sevilla er en stor utfordrer for de "tre store" i LaLiga denne sesongen, og anført av sportsdirektør Monchi har de forsterket laget ved å hente inn blant andre Erik Lamela og Rafa Mir, som var strålende for Huesca forrige sesong.

Kan Real Madrid klare å signere Mbappé før overgangsvinduet stenger? Blir Barcelona kvitt spillerne de ikke ønsker å ha med videre? Hva bør Atlético Madrid og Sevilla gjøre framover? Det svarer våre eksperter på.

Real Madrid har foreløpig kun hentet inn David Alaba Foto: VINCENT WEST

Real Madrid:

Spillere inn: David Alaba.

Spillere ut: Sergio Ramos, Raphaël Varane, Martin Ødegaard, Brahim Diaz (lån), Takefusa Kubo (lån), Diego Altube (lån).

Dette bør de gjøre: – Real Madrid må hente en eller to som kan styrke elleveren. Alaba er en slik spiller. Han har vist at han er en bra spiller. På sikt tror jeg han kommer til å bli brukt som stopper, men han kan også være et alternativ som venstreback når andre spillere er ute med skader. Det er først og fremst i forsvar de er svekket, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

–Tror du Kylian Mbappé ender opp i Real Madrid?

– Jeg synes det er vanskelig å svare på det. Det kommer ulike signaler hver eneste dag. Jeg tror ikke han har noe imot å spille i Paris Saint-Germain ut sesongen sammen med Lionel Messi og Neymar. Så har klubben hans vært motvillig til å selge, noe som er uvanlig. De bør jo selge, for hvis han ikke forlenger kontrakten, kan de miste han gratis neste sommer, svarer Langli.

Det er knyttet store forventninger til Memphis Depay i Barcelona Foto: ALBERT GEA

Barcelona:

Spillere inn: Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson Royal.

Spillere ut: Lionel Messi, Matheus Fernandes, Carles Aleña, Junior Firpo, Francisco Trinçao, Jean-Clair Todibo, Juan Miranda, Monchu.

Dette bør de gjøre: – Problemet i Europa nå er å kvitte seg med spillere som har store kontrakter. Spesielt hvis man ser på skadehistorikk, hvordan de har levert de siste sesongene og alder. Derfor kan det bli vanskelig for Barcelona å kvitte seg med flere av spillerne de ikke vil ha med seg videre, sier Langli.

Eksperten peker på en posisjon hvor han mener katalanerne er svake.

– Høyrebacken er et problem. Sergiño Dest, Sergi Roberto og Emerson Royal er brukbare spillere, men ingen av dem er verdensklasse, sier Langli.

– Hvilken spiss mener du kunne passet inn i Barcelona?

– Jeg ville prøvd å dyrke Antoine Griezmann som spiss, men jeg har sansen for en type som Moise Kean. Han er tilbake i Everton etter et bra utlån i Paris Saint-Germain. Han er god i boksen, bra på hodet og har alltid blitt sett på som et stort talent. Men det er vanskelig hvis man ikke har penger, svarer han.

Rodrigo de Paul har på kort tid imponert Foto: JAVIER SORIANO

Atlético Madrid:

Spillere inn: Rodrigo de Paul, Matheus Cunha, Marcos Paulo, Benjamin Lecomte (lån).

Spillere ut: Nicolas Ibañez, Vitolo (lån), Manu Sanchez (lån), Ivo Grbic (lån), Marcos Paulo (lån), Axel Werner.

Dette bør de gjøre: – Hovedoppgaven for Atlético Madrid har vært å finne en spiss som kan avlaste Luis Suarez. Det ser det ut som at de nå klarer med Cunha. Men hvis prisen å betale for de nye signeringene er at Saúl må selges, så er nok det et stort skår i gleden for mange supportere, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Hun sier at de rødhvite bør forsterke seg defensivt før vinduet stenger.

– I utgangspunktet tenker jeg at Atlético har styrket seg med Rodrigo de Paul inn, men jeg er veldig spent på hvordan det blir hvis de nå selger Saúl. De er også litt tynt besatt på stopperplass hvis de skal fortsette å spille med en trebackslinje. Den siste uka av overgangsvinduet er det nok stopperplassen som bør prioriteres, mener Finstad Berg.

Lamela har fått en pangstart på sin karriere i Sevilla Foto: CRISTINA QUICLER

Sevilla:

Spillere inn: Rafa Mir, Gonzalo Montiel, Ludwig Augustinsson, Marko Dmitrovic, Erik Lamela.

Spillere ut: Bryan Gil, Guilherme Arana, Sergi Gomez, Thomas Vaclik, Franco Vazquez, Juan Soriano, Jose Alonso Lara, Aleix Vidal, Juan Berrocal, Ronny Lopes, Sergio Escudero.

Dette bør de gjøre: – Det store spørsmålet for Sevilla denne sommeren er hva som skjer med Jules Koundé. Hvis han forsvinner, må de ha inn en erstatter. Jo nærmere vi kommer 1. september jo vanskeligere blir det for Monchi å trylle fram en god erstatter, selv om de sannsynligvis vil få meget godt betalt for den unge stopperen. Hvis Koundé forsvinner må de jobbe på spreng denne uka, sier Finstad Berg, som likevel mener at Sevilla er forsterket slik ting er i dag.

- Erik Lamela inn er spennende, der får du gjerne både himmel og helvete hver eneste kamp. Rafa Mir inn er også en god signering. Han imponerte stort for Huesca forrige sesong, og Sevilla trengte virkelig å få på plass en spiss til. De har jobba godt med å få på plass backup på begge backene, og nå ser det også ut til at Thomas Delaney kan være på vei til Sánchez Pizjuán. Så langt har Sevilla en sterkere tropp nå enn det de hadde forrige sesong, mener hun.

Kilde: www.transfermarkt.com