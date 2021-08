Medier: Biden aksepterer Talibans tidsfrist for uttrekningen av Afghanistan

Flere medier melder at USAs president Joe Biden ikke vil forlenge Talibans satte frist for evakueringen fra Afghanistan.

CNN skriver at Biden har tatt beslutningen om at USA skal forholde seg til tidsfristen som er satt til 31. august, etter å ha rådført seg med de amerikanske sikkerhetsmyndighetene.

Også Reuters skriver dette. Nyhetsbyrået siterer en ikke navngitt regjeringskilde på at de amerikanske myndighetene også har bedt Taliban om å samarbeide, for å gjøre uttrekningen mulig.

CNN skriver at Biden ble gjort oppmerksom på at det ville medføre stor risiko å forbli i Afghanistan etter fristen. Ifølge kanalen har presidenten imidlertid bedt om en reserveplan, i tilfelle det skulle bli nødvendig å likevel forbli i landet forbi august måned.

Ifølge ITV News bekrefter Storbritannias statsminister Boris Johnson at de andre G7-landene ikke har klart å overbevise Biden til å forsøke å utsette fristen.

Tirsdag kveld skriver AFP at G7-landene likevel krever en garanti fra Taliban om en trygg evakuering fra Afghanistan også etter 31. august.

Frist

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid har tidligere varslet at de ønsker at all evakuering av utlendinger fra landet skal være over innen 31. august.

På grunn av den kaotiske situasjonen i Afghanistan og området rundt flyplassen i Kabul hvor titusenvis venter på å bli evakuert, tar imidlertid flere til orde for at fristen må utsettes - også Norges utenriksminister.

– Vi må forlenge evakueringsfristen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2 tirsdag morgen.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så er vi er helt avhengig av at den militære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, fortsatte Søreide.

– Svaret er nei

Søndag sa Biden at han ikke utelukket en forlengelse, men at han håpte å holde seg til den opprinnelige fristen. Det fikk Taliban til å reagere.

– Hvis USA eller Storbritannia ønsker mer tid til å fortsette evakueringene - svaret er nei. Ellers får det konsekvenser, sa Talibans talsperson Suhail Shaheen til Sky News.

Søreide sier tirsdag at det er all grunn til å ta Talibans uttalelse på alvor, og at hun er svært bekymret for situasjonen, da det fortsatt er mange som må evakueres, og at det dermed kan bli vanskelig å få fraktet alle ut før fristen.

– Tidsvinduet er lite. Hvis man skal avslutte evakueringen 31. august går de siste flyene allerede før det. Det er fordi det militære personellet også skal evakueres, sier Søreide.