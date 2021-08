Ropstad åpner for budsjettsamtaler med Støre-regjering

Da KrF-lederen gjestet TV 2s valgstudio tirsdag kveld, ble han presset på samarbeid med en rødgrønn regjering dersom venstresiden vinner valget.

I intervjuet svarer Kjell Ingolf Ropstad at han vil ha en sentrum/Høyre-regjering.

KrF-lederen sier også at det ikke er aktuelt for dem å gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men sier at de kommer til å søke gjennomslag for KrFs politikk dersom det ikke blir en tredje periode for statsminister Erna Solberg (H).

VALG: KrF-leder Kjell Ingfold Ropstad under TV 2s valgstudio. Foto: Frode Sunde / TV 2

På oppfølgingsspørsmål i etterkant av valgstudio svarer Ropstad slik om rødgrønne budsjettforhandlinger:

– Hvis Ap/Sp/Sv-regjering trenger budsjettstøtte for å få gjennom sitt statsbudsjett, er du en mann de kan ringe da?

– Jeg tror ikke de vil ringe meg fordi de rødgrønne er veldig tydelige på at de vil finne løsninger sammen. SV og Rødt vil ha bindinger for å støtte en slik regjering, men vi er et sentrumsparti. Vi er opptatt av gjennomslag. Vi vil jobbe det vi kan for å få gjennomslag, og vi kommer til å støtte det vi er enig i og stemme mot det vi er uenig i i Stortinget, sier Ropstad.

Ropstad gjentar en rekke ganger i intervjuet at han vil ha Solberg som statsminister, men dersom de borgerlige taper valget, vil KrF være «konstruktive» i opposisjon.

– Hva betyr det (konstruktiv, red.anm.)?

– Jeg kommer til å jobbe for å få gjennomslag for KrFs politikk. Så tror ikke jeg de ringer KrF.

Tar telefonen

– Sier du ja til Støre hvis han ringer eller sier du nei, Kjell Ingolf Ropstad?

– Jeg kommer til å si at jeg vil ha en sentrum/Høyre-regjering. Hvis venstresiden vil felle den regjeringen, så må de finne løsninger selv, sier Ropstad og fortsetter:

– Men jeg kommer til å være konstruktiv hvis vi havner i opposisjon, og kommer til å snakke med de andre partiene om saker vi er opptatt av for å prøve å få gjennomslag for dem.

– Saker er en ting, men budsjett? Hva gjør du med budsjett?

– Jeg vil prøve å få til et budsjett med Høyre, Venstre og få et flertall for det. Hvis ikke det er mulig, så vil jeg prøve å få gjennomslag for KrF sine saker på andre måter. Jeg tror ikke de kommer til å ringe meg. Hvis de gjør det, så kommer jeg til å samtale med dem. Selvfølgelig.

– Ja, så du er åpen for budsjettsamtaler med en rødgrønn regjering?

– Jeg tror ikke det er aktuelt, men hvis de ringer meg og KrF kan få gjennomslag for økt kontantstøtte, styrka eldreomsorg, eller internasjonal solidaritet og klima, så kommer jeg selvsagt til å snakke om det, sier Ropstad.

Under sperregrensa

På snitt av målingene har ikke KrF vært over sperregrensen siden februar 2020, ifølge tall fra Poll of polls.

KrF-leder Ropstad kjemper nå for partiets fremtid. Dette er Ropstads første stortingsvalg som partiets leder. Han ble valgt som partileder etter det opprivende retningsvalget, hvor partiet valgte å gå for blått samarbeid.

Da Ropstad gjestet TV 2s valgstudio, sa han at partiet skal klare å komme seg over sperregrensa.

– Kommer du til å trekke deg som partileder dersom partiet ikke kommer over sperregrensa?

– Jeg skal klare dette, dette skal laget KrF i samarbeid virkelig mobilisere, og vi skal klare å komme over sperregrensa. Jeg fokuserer på å bruke alle krefter de neste to og en halv ukene på at vi skal klare det, så får vi ta de andre spørsmålene i etterkant, sa Ropstad i sendingen.

– Tenker ikke på det

– Men det er en rell problemstilling at dere kan havne i en situasjon der dere ikke kommer over sperregrensa. Vil det da bety, også hvis du havner utenfor Stortinget selv, at du kommer til å trekke deg da?

– Disse spørsmålene skal jeg svare godt på hvis det oppstår en sånn situasjon, sa Ropstad.

– Tenker du på det?

– Nei, jeg tenker lite på det.

Han svarer videre at partiet har én plan, og det er å fortsette i regjering under Solberg.

Slik svarer Ropstad på KrFs krisemålinger

Sperregrensen

Sperregrensen er på 4 prosent, og kommer et parti over det tallet, er det med i kampen om utjevningsmandatene.

Den grensen er viktig for småpartiene å passere, fordi da vil de få betydelig flere representanter på Stortinget.

Et annet småparti som sliter på målingene, er Venstre. Partiet har imidlertid vokst på målingene de siste par månedene, hvor de har fått 4 prosent i snitt så langt i august.

KrF og Venstre er de to småpartiene som har gjort det dårligst på målingene siden starten av 2019, ifølge Poll of Polls.

Ap størst

Siden da har Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt vært større enn de to regjeringspartiene på målingene.

For de to største partiene sin del, Arbeiderpartiet og Høyre, begynte førstnevnte å få størst oppslutning på målingene fra april i år. Da fikk partiet 23,6 i snitt, og Høyre fikk 23,5 prosent.

Nesten 4 prosent skiller Arbeiderpartiet og Høyre på målingene for august i snitt, med henholdsvis 23,9 prosent og 20,1 prosent.