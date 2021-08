Kilder til TV 2 om Vedum-krisen: Sp-ledelsen vil snakke mer om klima etter katastrofemålingene

Den ene målingen etter den andre viser et sammenbrudd for Senterpartiets valgkamp. Mandag kveld møttes sentralstyret i partiet og diskuterte om partiet skulle legge om strategien - tre uker før valget.

På bare to uker har Trygve Slagsvold Vedums statsministerkandidatur blitt mindre og mindre sannsynlig.

På TV 2s siste partibarometer er Senterpartiet redusert til 13 prosent, nær ti prosent unna Arbeiderpartiets oppslutning.

Mandag kveld ledet Vedum et møte i partiets sentralstyre, hvor partiets dramatisk fallende oppslutning var tema.

Krisediskusjon

I møtet delte flere deltagere sine bekymringer for partiets fall, men det ble ikke tatt til orde for en omlegging av partiets strategi - bortsett fra på to områder:

Kampen mot klimaendringene har vært en av de mest dominerende sakene så langt i valgkampen. Analysen internt i Senterpartiet er nå at partiet her har bommet på hva som skulle bli valgkampens store tema. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har blant annet profilert partiet som et bilparti, med medieoppslag om kamp mot utslippsfrie soner og motstand mot økt CO2-avgift på drivstoff.

På møtet i partiets sentralstyre mandag kveld ble det derfor diskutert hvordan partiet skal håndtere at klimasaken nå tar så stor plass i valgkampen. Ifølge TV 2s kilder skal partiledelsen nå være samlet om at Vedum skal bruke muligheter han får til å profilere partiets klimapolitikk, og tydeliggjøre at Senterpartiet vil halvere Norges utslipp av klimagasser innen 2030.

Trygves hodepine



En annen hodepine for Senterpartiets valgkamp har vært forholdet til Sosialistisk Venstreparti (SV), og spørsmålet om hvorvidt de skal delta i en eventuell rødgrønn regjering etter valget.



I utallige intervjuer har Trygve Slagsvold Vedum unnlatt å svare tydelig på om Senterpartiet kan akseptere at SV inngår i en slik regjering. Isteden har Vedum fremholdt Sps foretrukne regjeringsalternativ: en regjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet alene.

I tillegg har Vedum åpnet for å inngå forlik med partiene som i dag utgjør statsminister Erna Solbergs parlamentariske grunnlag: Høyre, Frp, Venstre og KrF. I et intervju i Aftenposten fra i sommer sa Vedum:

– Vi mener norsk Nato-medlemskap er viktig, og det vil jo Høyre også mene. Og da er det jo ikke sånn at fordi de heter Høyre, så skal vi være imot det. Det er jo saken som til syvende og sist er avgjørende, sa Vedum til Aftenposten 3. juli.

Og:

– Jeg mener at i eventuelle justeringer i innvandringspolitikken, bør også Høyre være med. Fordi det bør være stabilitet, ikke store sprell, sa Sp-lederen.

Høyre-vingling



På sentralstyremøtet mandag kveld var vurderingen at partiledelsen ikke har fremstått såpass uklare på dette at det kan ha skremt bort velgere. Derfor skal Vedum fremover være tydeligere på at de ikke ønsker å samarbeide med høyresiden etter valget, men at målet er en kursendring.

I et intervju med TV 2 mandag kveld sa Vedum dette:

– Vi har vært helt tydelige siden 2016: vi ønsker å bytte Høyre og Frp, og sette inn en regjering med Senterpartiet og Ap. Vi ønsker en ny kurs for Norge, sa Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum ville ikke stille til intervju med TV 2 tirsdag. I en tekstmelding til TV 2 skriver generalsekretær Knut M. Olsen dette om TV 2s opplysninger om partiets diskusjoner om strategi:

«Gårsdagens sentralstyremøte var et ordinært styremøte i henhold til møteplanen og vi kommenterer ikke spekulasjoner eller anonyme kilder fra interne møter.» skriver Olsen.