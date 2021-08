Vedum-krisen fortsetter: Verste Sp-måling på to og et halvt år

På bare tre dager har Senterpartiet falt ytterligere nesten to prosentpoeng, og er nå halvert fra jubelmålingen da de var største parti i desember. Samtidig faller også Ap, og Jonas Gahr Støres drømmeflertall er forsvunnet.

Senterpartiets dramatiske nedtur på meningsmålingene fortsetter på TV 2s siste partibarometer fra Kantar, for fjerde gang på rad.

Dermed mister de opprinnelige, rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sitt flertall, og Ap-leder Jonas Gahr Støre blir avhengig av støtte fra Rødt eller MDG for å danne regjering.

Senterpartiet faller med 1,8 poeng og ligger med 11,2 prosents oppslutning bare 0,9 poeng over valgresultatet på 10,3 prosent fra 2017.

Partiets oppslutning er så godt som halvert siden toppen like før jul.

RYKER: En rødgrønn regjering er avhengig av samarbeid med Rødt eller MDG for å få flertall på Stortinget, ifølge fersk måling. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er svært lenge siden et parti har opplevd en så bratt fallkurve i en valgkamp, sier TV 2 s valganalytiker Terje Sørensen.

Han trekker frem Høyres fall foran valget i 2001 som en mulig parallell. Da gikk partileder Jan Petersen inn i sommeren med rundt 30 prosent og endte på 21,2 prosent.

Hvis dagens måling skulle bli valgresultatet, blir det mer krevende å danne regjering for Jonas Gahr Støre. I tillegg til SV og Sp er han nå avhengig av Rødt, MDG - eller eventuelt Venstre for å danne flertall.

Senterpartiet vokste seg store høsten og vinteren 2016/17, men fikk seg en knekk inn mot valget i 2017. Det samme ser ut til å skje nå, men med enda større kraft.

Vi må tilbake til februar 2019 for å finne en måling som er svakere enn dagens for Sp. Da fikk partiet 10,4 prosent.

SV og Rødt er valgkampens vinnere så langt

Rødt er en av valgkampens vinnere så langt. Partiet får 6,3 prosent, hele 3,9 prosentpoeng mer enn valget i 2017. Skulle dette holde inn vil partiet få 11 representanter på Stortinget. Partiet har en ekstremt høy oppslutning blant velgere som ikke stemte ved forrige valg. Hele 13,5 prosent av de som ikke stemte sist, men som sier de skal stemme i år, vil velge Rødt.

– Vi vet at dette er en veldig troløs gruppe, sier Sørensen. Veldig ofte dukker denne gruppen ikke opp i valglokalene.

– Men denne gangen henter partiet hele 40 000 velgere fra Arbeiderpartiet og lekker bare 8000 tilbake, sier Sørensen.

I tillegg henter Rødt 20 000 velgere fra SV og gir 8000 tilbake.

SV er også en vinner i år. Partiet henter utrolige 81 000 velgere fra Arbeiderpartiet og avgir bare 18 000 tilbake.

– Slike tall har vi bare sett én gang tidligere i nyere tid. Det var under lederstriden mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland. Da rømte mange velgere til SV.

Ap lekker mot venstre

Ap sliter altså med lekkasjer til venstre for seg selv. Hele én av seks velgere fra 2017 beveger seg nå til venstre.

– Dette virker som en protest mot Senterpartiets «skifte light», mener Terje Sørensen.

Ap henter 45 000 velgere fra Høyre og gir 14 000 tilbake. De henter dermed færre velger enn før fra Høyre. For første gang på mange år henter Ap nå flere velgere fra SP enn de avgir.

– Dette illustrerer Vedums problem.

Høyre med høyere lojalitet

Hele 65 prosent av velgerne fra 2017 holder fast ved partiet. Lekkasjen mot Sp er betydelig mindre, men Erna Solberg og co mister fortsatt en del velgere til Arbeiderpartiet. Partiet opplever også en gryende lekkasje til Venstre og gruppen «Andre».

Sterke tall for Frp

Fremskrittspartiet har svært gode bakgrunnstall på denne målingen. Hele 64 prosent av velgerne fra 2017 sier nå at de vil stemme Frp igjen. Dette er det beste tallet siden før pandemien. Partiet lekker mindre til gruppen «andre» i dag. Og har nesten ingen oppslutning blant dem som ikke stemte.

KrF fortsatt under

KrF har høy lojalitet, men er tilbake i den dårlige spiralen der de nesten ikke henter velgere fra andre partier. De henter nå bare 1 respondent fra Høyre. Det er lojaliteten som holder partiet flytende. 76 prosent av de gamle velgerne vil stemme på KrF igjen.

Brukbar måling for Venstre

Med 4,8 prosent får Venstre sin beste måling på mer enn to år. I juli 2019 noterte Venstre 5,0 prosent. Partiet henter denne gangen 22 000 velgere fra Arbeiderparetiet og lekker bare 3000 tilbake. Melbys parti henter også 17 000 fra Høyre, men gir 11 000 tibake. Partiet lekker også en del velgere til Mdg, Senterpartiet og SV.

Miljøpartiet de grønne øker litt og noterer 5,3 prosent. Seks av ti velgere fra 2017 holder fast ved partiet. Og partiet får en god del velgere fra både Venstre, SV og Ap. Samtidig gir partiet nesten like mange tilbake til SV.

Stor mobilisering

På denne målimngen sier 84,8 prosent av de spurte at de kommer til å stemme på et parti i år. Tilsvarende på samme tid for fire år siden var 79,3 prosent. Dette tyder på stor mobilisering og økende valgdeltagelse.

Færre vil stemme på "andre"-gruppen

Andregruppen får 5,2 prosent på denne målingen. Det er en nedgang på1,8 prosent.

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 i perioden 19.8 til 25.8.2021 med 995 spurte.