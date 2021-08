Eiking tok over ledertrøyen i Vueltaen

Onsdag: Se ellevte etappe fra kl. 15.30 på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Odd Christian Eiking (26) har etter den tiende etappen 58 sekunder å gå på til Guillaume Martin, og to minutter og 17 sekunder til stjernerytteren Primoz Roglic.

– Det var utrolig kult, sier Thor Hushovd til TV 2.

Han var den forrige og hittil eneste nordmannen som har ledet prestisjerittet, tre etapper i 2006.

– Det skjer på en litt spesiell måte. Men det er ikke tilfeldig, for han har vist de siste ukene at han er i kjempegod form. Jeg synes det er kjempefortjent. Han kjører offensivt og får uttelling til slutt. Det er kjempekult, roser «oksen fra Grimstad».

Drama mot slutten

Askøyværingen satt i et stort brudd som fikk et kjempeforsprang til hovedfeltet.

På et tidspunkt hadde de rundt 13 minutter ned til hovedfeltet, der sammenlagtleder Primoz Roglic satt.

Eiking var ni minutter og ti sekunder bak sloveneren sammenlagt før den tiende etappen.

Siste test for rytterne på etappen var en førstekategori-stigning, der toppen var omtrent 16 kilometer fra mål. Eiking hadde to oppgaver for å ta over ledertrøyen:

Holde følge med Guillaume Martin, som var halvminuttet bak ham i sammendraget, i tillegg til å bevare avstanden ned til Roglic i hovedfeltet.

I utforkjøringen kjørte Eiking glimrende og skaffet seg attpåtil en luke til Martin. Mer enn elleve minutter bak ham hadde Roglic rykket fra hovedfeltet i stigningen. Sloveneren holdt et voldsomt tempo.

I utforkjøringen kjørte imidlertid Roglic i autovernet. Han kom seg opp igjen, men mistet mye tid og fart.

Eiking har kjørt i mål, og er den nye lederen av Vuelta a España. Roglic er fortsatt ute på asfalten, men tiden for å ta igjen Eiking er ute.

Askøyværingen blir den andre nordmannen til å lede prestisjerittet. Thor Hushovd hadde ledertrøyen i tre etapper i 2006.

Saken oppdateres.