Hevder at ski-topp ville sette stillingen sin på spill for å bli kvitt Bråthen

Tidligere i dag gikk lederen i hoppkomiteen Alf Tore Haug ut og beskyldte Clas Brede Bråthen for å «kuppe sin egen ansettelse».

Bråthen får ikke fortsette som sportssjef i Skiforbundet, til tross for at hoppkomiteen i utgangspunktet ønsket han med videre. Alf Tore Haug skrev under en kontrakt og sendte den til Bråthen, men mener selv at dette kun var et «utkast.»

Sendte mail til Bråthen

Nå viser mailkorrespondansen mellom Bråthen og Haug at lederen i hoppkomiteen forutså at det kunne bli bråk med den avtalen han signerte og sendte til Bråthen.

Rett før han sendte vedlegget med den omstridte signerte avtalen skrev Haug følgende i en mail:

– Som vi har sagt tidligere så jobber vi videre med å få en omforent løsning. Hvis Ingvild setter stillingen sin på ikke å forlenge, så taper vi denne saken i skistyret, skriver Haug til Clas Brede Bråthen.

GENERALSEKRETÆR I SKIFORBUNDET: Ingvild Bretten Berg. Foto: Vidar Ruud

TV 2 har konfrontert Haug med dette tirsdag kveld, og stilt spørsmål om Ingvild Bretten Berg har gitt uttrykk for at det enten er henne – eller Bråthen i denne saken.

– Jeg kan selvsagt ikke kommentere det du spør om, skriver Haug i en SMS til TV 2.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Skiforbundet er forelagt mailen fra Haug.

Og TV 2 stilte henne følgende spørsmål.

– Har du gitt Hoppkomiteen et ultimatum om at det er enten deg, eller Clas Brede Bråthen i denne saken?

– Jeg har ingen kommentar utover at Skiforbundet ikke ønsker å fornye kontrakten til Clas Brede Bråthen, svarer generalsekretæren.

FORUTSÅ BRÅK: Alf Tore Haug sendte denne mailen til Clas Brede Bråthen. Foto: Faksimile.

Bråthens advokat reagerer på kuppanklager

I en pressemelding tirsdag skrev komitéleder Haug at kontrakten som ble lagt frem til Bråthen 22. juni, bare var et utkast.

Det var likevel signert av Haug, og det beklager han i pressemeldingen. Han presiserer også at det «aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering».

– Jeg hadde heller aldri en tanke om at Clas Brede skulle misbruke min tillit på denne måten, skriver Haug.

Til Dagbladet slår Bråthens advokat Marit Håvemoen tilbake mot påstander om «kuppforsøk». Hun mener det hele beror på en misforståelse.

– Jeg reagerer på denne påstanden. Bråthen var selvsagt glad for tilbudet, signerte og returnerte avtalen til HK, men det er ikke hevdet at denne avtalen gir ham krav på stillingen.

Bakgrunnen for konflikten er at Bråthen ikke får fornyet sin kontrakt med Skiforbundet neste år. Det til tross for støtte fra utøvere og trenere. Bråthen er ansatt på en kontrakt som utløper i april neste år, men Skiforbundet vil altså ikke forlenge denne kontrakten. Det har skapt opprør hos hopperne.

Via sin advokat har Bråthen varslet et søksmål mot Skiforbundet der han krever fast jobb. Han mener også at han straffes for å ha varslet om uverdige arbeidsforhold.

Den 22. desember i fjor mottok Bråthen et varsel fra Skiforbundet. Bakgrunnen for varselet var et intervju hoppsjefen hadde gjort med Dagbladet, og at de var misfornøyde med hvordan Bråthen hadde uttalt seg rundt hoppjentenes avlyste renn.

I den skriftlige advarselen fra desember står det følgende:«Norges Skiforbund «arbeidsgiver» har dessverre erfart at du ikke har etterlevd de klare forventninger som er meddelt for utøvelsen av din rolle som Sportsjef, sist skriftliggjort i et oppsummeringsnotat fra møte 3. september 2020.»

Videre henviser de til intervjuet med Dagbladet.

«(...) Gir du inntrykk av at det ikke er smittevernhensyn, men manglende likestillingsfokus i Norges Skiforbund som er årsak til at verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer ble utsatt. Du fremmer dine uttalelser til tross for at du har full kjennskap til de grunner som ligger bak beslutningen, og at denne alene er tatt etter tilbakemeldinger om smittevernfaglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.»

Skiforbundet beskriver forholdene som uakseptable og understreker at de ser svært alvorlig på saken. « Dersom du begår lignende eller andre kritikkverdige forhold, kan dette medføre at vi vil vurdere å bringe arbeidsforholdet til opphør uten ytterligere advarsel.», står det avslutningsvis.