Vil demonstrere med Vedum mot skolenedleggelse – i Sp-styrt kommune

Senterpartiet har gjort bevaring av grendeskoler til en av sine fanesaker.

Og det er derfor partiets leder Trygve Slagsvold Vedum har blitt invitert av bygdefolket til å være med på å demonstrere mot nedleggelsen av to grendeskoler i Åsnes i Innlandet, førstkommende mandag.

Problemet er at nedleggelsene skjer i en Senterparti-styrt kommune.

– Ta med veteranbil eller traktor

Det er varslet folkemønstring utenfor rådhuset i bygda i forbindelse med et innbyggerforslag om å omgjøre skolevedtakene.

2854 innbyggere har skrevet under på forslaget. Til sammenlikning avla 3641 personer stemme i kommunen i forrige valg.

Men det ser ikke ut som kommunestyret vil behandle saken.

– Vi vil ha med Trygve fordi bygdefolket kjemper for det samme som ham. Tjenester nær folk. Vi håper han kommer for å vise at han er med oss. Det vil kunne bygge tillitt. For her i Åsnes begynner vi virkelig å lure på hvor Senterpartiet egentlig står, sier Tommy Kornstad i skoleaksjonen.

Og legger til at han håper partilederen stiller med veteranbil eller traktor i bilkortesjen som skal kjøre gjennom bygda.

SIER NEI: Bygdefolket mobiliserete med bilkortesje mot nedleggelse av grendeskoler i mai. Foto: Thea Ødegården / TV 2

Stiller Trygve?

Men det ser ikke ut til å bli noen Vedum-tur til Åsnes kommune.

– Jeg er på reise i Møre og Romsdal på mandag, noe som har vært planlagt i lang tid, skriver partilederen til TV 2.

TV 2 har i flere saker satt søkelyset på Sp-kommunen Åsnes, som sliter med en bunnskrapt kommunekasse, og mener de vil spare penger på å legge ned grendeskoler og heller bygge en storskole i kommunens sentrum, Flisa.

En av skolene som er vedtatt nedlagt er Sønsterud, som har 147 elever.

At Sp har stemt for nedleggelser har skapt store interne stridigheter i lokalpartiet, og noen representanter brøt ut under behandlingen av saken.

Det har også vært flere protester i bygda mot både skolenedleggelser og avvikling av eldresentre, også da i form av bilkortesjer.

Midt i valgkampen skjer det igjen.

– Lover penger for å redde skolene

Trygve Slagsvold Vedum utrykker stor sympati for alle som kjemper for nærskolene. At hans eget parti legger ned to i Åsnes kommenterer han slik:

– I Norge har vi lokalt selvstyre. Som rikspolitiker kan ikke jeg bestemme hvilke skoler som skal bevares eller ikke.

Vedum mener at det er den elendige kommuneøkonomien mange steder som fører til press for å endre skolestrukturen. Og han lover handling om det blir ny regjering.

– For å redde flere skoler vil vi endre inntektssystemet til kommunene. Vi ønsker også å gi et årlig tilskudd på 500.000 kroner per skole. Da vil det bli mer lønnsomt å bevare nærskolene, skriver Vedum, som mener nedleggelse av grendeskoler i verste fall bidrar til fraflytting.

I Åsnes har samtlige partier, bortsett fra Frp og tre utbrytere fra Senterpartiet, stemt for skolenedleggelsene i kommunen, som nylig havnet på Robek-lista (register over kommuner i økonomisk ubalanse, journ. anm).

– Viser til kommuneloven

Demonstrasjonen på mandag skyldes at kommunedirektøren Otto Langmoen innstiller at innbyggerforslaget om å stoppe nedleggelsen av to grendeskoler ikke kan behandles i kommunestyret av juridiske grunner.

Det samme gjelder forslag om å bevare eldresentre.

ORGANISERER: Tommy Kornstad har skrevet under på mailen til Sp-lederen. Han er svært skuffet over at partiet kan vedta skolenedleggelser. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Med hjemmel i kommuneloven, som sier at innbyggerforslag ikke kan gjelde saker som allerede er behandlet av kommunestyret de siste fire årene, anbefales kommunestyret å avvise innbyggerforslaget, skriver kommunedirektør Langmoen.

Senterparti-ordfører Kari Heggelund støtter dette, og viser til at vedtakene om nedleggelser er gjort i inneværende periode.

Full strid

Men Frps Per Roar Bredvold er dypt uenig.

– Det er veldig mange som har skrevet under. Av respekt for dem bør vi behandle innbyggernes forslag, sier han til TV 2.

Bygdefolket mener også at politikerne bør gjøre dette.

– Over 2800 innbyggere har skrevet under. Vi håper de snur. For penger til en ny storskole, det har de ikke. Vi har fått beskjed om at vi ikke engang får presentere forslaget vårt for kommunestyret. Det er udemokratisk, sier Tommy Kornstad fra skoleaksjonen.

Til den kritikken har ordfører Kari Heggelund følgende svar:

– Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslista sier reglementet at ikke skal tas opp i spørretimen på det møtet.

Ordføreren synes det er «skikkelig leit og krevende» at det blir nye demonstrasjoner i bygda.

– Jeg tror at vi alle kunne ønske at den økonomiske sitasjonen var annerledes, slik at vi ikke måtte stå i dette. Men innbyggerforslaget løser ikke problemene vi står i, skriver hun.

Hun viser også til at Statsforvalteren i Innlandet mener Åsnes kommune tar riktige grep for å bedre økonomien.

Mailen til SP-Trygve

Her er et utdrag av mailen bygdefolket har skrevet til Trygve Slagsvold Vedum:

Vil med dette invitere/oppfordre deg til å bli med oss å demonstrere mot skolenedleggelser i Åsnes kommune.

Demonstrasjonen vil foregå i form av bildemonstrasjon i Flisa sentrum, mandag. Dersom du har en veteranbil eller noe liknende, er det en ypperlig anledning til å benytte denne.

Her vil det bli mye folk og en ypperlig mulighet til å møte folk før valget.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at vi leverte et innbyggerforslag til ordfører 13.08.2021. Dette innbyggerforslaget har samlet 2854 underskrifter fra kommunens stemmeberettigede, noe som utgjør om lag halvparten av disse. Til sammenligning så stemte cirka 3641 ved forrige valg.

Innbyggerforslaget går ut på å bevare bofellesskap, barnehager og skolene i grendene våre. Vi anser nærhet til grunnleggende tjenester som en forutsetning for å opprettholde bosettingen i våre grender.