Det begynner å bli lenge siden høsten 2009. Det var da dagens Landcruiser-modell, som kalles 150, så dagens lys.

Bilen har definitivt vært en suksess for Toyota og ytterligere markert seg som en skikkelig allround-SUV. Gode terrengegenskaper, driftssikkerhet, plass, framkommelighet, utstyrsnivå og komfort er stikkord som ofte trekkes fram når modellen omtales.

Landcruiser er etter hvert smått legendarisk. Den er produsert i mer enn 10 millioner eksemplarer i løpet av de 70 årene den har eksistert og den selges i 170 land, verden over.

Nå venter mange på en ny generasjon av bilen som tar deg trygt fram hvor som helst – og tilbake igjen.

Fortsatt stor, men lettere

Spekulasjonene på når bilen kommer har gått lenge, men Toyota holder kortene tett til brystet. Mye tyder nå på at oppfølgeren ikke er langt unna. Mange mener den kommer allerede neste år.

Det er da snakk om en ny bil, helt fra bunnen av. Ny ramme, nytt hjuloppheng, nytt understell og nye motorer og redusert vekt vil være viktige faktorer på nykommeren.

Toyota skal ha utviklet en helt ny modulerbar plattform som de kaller TNGA-F til sine kommende store SUV-er og pickuper. I tillegg er det ventet at utstrakt bruk av aluminium skal bidra til å holde vekten ned. Ryktene sier at panser, dører, tak og bakluke kan bli i aluminium, slik som på den nye, store Landcruiser 300 som nylig ble vist.

Redusert vekt vil ikke bare være godt for drivstofforbruket, men også for stabiliteten og vektfordelingen.

I fysisk størrelse skal det være snakk om i tilnærmet samme mål som dagens 150-modell og nykommeren vil komme som både 5- og 7-seter. Trolig kommer den også som en kortere 3-dørsvariant, men neppe hit til Norge. Her hjemme er nær 90 prosent av salget varebiler. Da er det 5-dørs som gjelder.

Les mer om den nye, store Toyota Landcruiser 300 her:

Lik seg selv

Rent designmessig vil det neppe bli de aller største endringene. Ny front og ny bakstuss med nye lamper hører naturlig nok med, mens resten av karosseriet vil være ganske så likt dagens modell.

På motorsiden kan vi også vente oss spennende nyheter. Det ryktes nå at bilen kan komme med en hybrid drivlinje. Det er da snakk om en 2,5-liters bensinmotor og elmotorer. Det forventes også at en forbedret utgave av dagens dieselmotor på 2,8-liter og 204 hk / 500 Nm, vil være på plass mellom forskjermene.

I tillegg skal Toyota tilby mange nye funksjoner. Det er snakk om sekvensielle blinklys, en ny, raskere og større infotainment-skjerm, elektrisk håndbrekk, trådløs Apple CarPlay og bakluke med bevegelsesensor, for å nevne noe.

Når det gjelder framkommelighet, soliditet og terrengegenskaper, er det neppe noen grunn til å bekymre seg . Toyota hverken kan eller vil «tulle» med slike ting – dette er liksom hele nøkkel-DNA-et til modellen. Det er dermed langt på vei grunnen til at den litt konservative modellen fortsatt vil produseres/erstattes, midt i en tid hvor det meste elektrifiseres.

Det er nå en gang fortsatt slik at noen har bruk for en bil som takler tøffe forhold og som kan ta seg fram, selv om veien sluttet for flere kilometer siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne saken ikke er offisielt bekreftet av Toyota.

Les også: Her er vår siste test av Toyota Landcruiser

Video: Her er vi ute og kjører Landcruiser