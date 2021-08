Tone Damli har fått ny jobb

Tone Damli har startet egen podkast «Råning med Tone». Der tar Damli med gjester ut på råning og kjører bil i byen samtidig som de har en fin samtale sammen.

– Jeg liker råning, det er en fin greie, sier Damli til God kveld Norge.

Åpner opp

Damli mener det er noe spesielt med samtalene som oppstår under en biltur, og håper at gjestene kan åpne seg mer opp om ulike temaer i podkasten.

PODKAST: Artist Tone Damli har startet sin egen podkast «Råning med Tone». Foto: Tore Meek

Artisten forteller at også hun byr på seg selv i episodene:

– Jeg føler at jeg byr på noe jeg ellers ikke ville pratet så mye om, sier hun.

33-åringen forklarer videre at hun åpner opp om følsomme og store temaer som blant annet kroppspress, forhold til egen kropp, mammalivet og barneoppdragelse.

Råning med storebror

Damli tenkte at råning var et perfekt konsept ettersom hun er vokst opp med råning på bygda i Sogndal.

Hun mimrer fort tilbake til barndommen og hvordan det var:

– Jeg var en råner da jeg var ganske liten, som elsket å sitte på med broren min fordi han var stor og kul. Det var så stas de gangene jeg fikk bli med han på det, forteller Damli.

33-åringen innrømmer at etter hvert som hun ble eldre var hun mest opptatt av råning på grunn av de kjekke guttene som drev på med det.

– Det var spennende kan du si, smiler hun.

Sangeren tror ikke hun kommer til å flytte tilbake til Sogndal, men har bygget en hytte der.

– Hytta og familien er mitt knutepunkt til Sogndal, og så er det fortsatt Sogndal som er «hjem». Det vil det alltid være, understreker hun.

Fikk fartsbot

Selv om oppveksten har vært den største inspirasjonen for Damlis podkast, har hun også hentet litt inspirasjon fra en populær TV-serie.

– Jeg har sett «Rådebank» og elsker det. Den serien tok meg skikkelig tilbake til min oppvekst, sier hun.

Slik hun husker det måtte en ekte råner i Sogndal ha Coca Cola-flaska i baklomma si, «badlings» som er rullerøyk, wunderbaum, benne-CD-er og terninger i bilen.

Damli innrømmer at hun noen ganger trykker litt for hardt på gasspedalen og har blitt tatt for råkjøring og fått bot:

– Jeg har blitt tatt i fotoboks og stoppet av sivil, både for å kjøre for fort og for å kjøre i taxifil, forteller hun.