Stjernespilleren om fremtiden: – Jeg vil tilbake dit jeg var

I februar signerte Isabelle Gulldén en toårsavtale med Vipers Kristiansand, og forlater dermed profflivet i Frankrike.

– Resultatmessig det siste året i Brest var jo bra, men i tre år har det vært ganske hardt. Jeg har ikke hatt det så gøy når jeg har spilt og ikke funnet meg selv, forteller svensken.

Vil tilbake i verdenstoppen

Etter EM i 2020 ga 32-åringen seg på landslaget for å satse for fullt på klubbspill.

– Jeg elsker å spille på landslaget, men for å holde på nivået sesong etter sesong, så var jeg nødt til å ta det valget. Jeg har vært med lenge, siden jeg var 18 år, og har spilt i typ 60 minutter i klubb og landslag siden det. Jeg trengte det og jeg kjenner at det var et riktig valg.

Gulldén var en av Sveriges nøkkelspillere i en årrekke. Her fra EM i 2018. Foto: Loic Venance

De tre siste sesongene har hun spilt for franske Brest som møtte Vipers i Champions League-finalen i mai. Nå har hun flyttet til sørlandsbyen med mannen og sønnen der hun skal spille for de regjerende mestrene.

– Jeg var litt borte i halvannet år med korona og graviditet, men det er også en annerledes kultur og annerledes mentalitet der. Jeg tror jeg trenger noe nytt for å se om jeg kan bli så god som jeg har vært tidligere, forteller Gulldén om valget.

– Da har du vært helt, helt i verdenstoppen?

– Ja, og jeg vil tilbake dit jeg var, sier midtbacken, smiler bredt og fortsetter:

– Spilleforståelsen min har ikke forsvunnet eller blitt borte, men det å løpe, spille mye forsvar og bli farlig på mål er sånne ting jeg håper på å utvikle i Vipers og å ha det gøy.

Ingen erstatter for Henny Reistad

Gulldén vant selv Champions League-gull med CSM Bucuresti i 2016. Da ble hun toppscorer med 15 mål i finalen. Nå ønsker hun å ta nye steg med de regjerende mestrene og forsvare gullet.

– Har man fått smaken på gull en gang, så vil man ikke havne under, men det er vanskelig. Jeg har vært i Final Four mange ganger og alt kan skje der.

Henny Reistad gikk nylig fra Vipers til Esbjerg, og svensken er klar på at hun ikke kommer til å erstatte Reistad, men tilføre noe annet.

– Alle vil vinne og det er blir kult å se hvordan vi får det sammen. Til syvende og sist handler det om å utnytte alle på best mulig måte. Jeg kom ikke hit for å være Henny - jeg kom hit for å være meg. Jeg er helt annerledes enn Henny som har vært midtback her før. Jeg er mer en styrende playmaker som leverer inn til strekene og spiller opp backene.