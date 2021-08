Tusenvis har mistet nærskolen - nå frykter Agnethe (11) for sin skole

– Man vil ikke bli en bygdeorginal: Han som aldri sluttet å mase om skolen.

– Akkurat det er nok for sent, skyter kona inn.

Bjarte Steinhovden ser ut av kjøkkenvinduet og ned på det gule skolebygget. Der har han levert og hentet alle sine fire barn.

Nå er det kun yngstedatteren Agnethe igjen. Det er usikkert om hun får fullføre skolegangen ved denne skolen.

Skolen er nemlig foreslått nedlagt - nok en gang.

KAMP: Bygden har kjempet for skolen i flere generasjoner forteller Bjarte Steinhovden. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi har stått i denne kampen siden 2007, og før det var det andre som sto i bresjen. Vi er motløse og slitne, sier Steinhovden.

Minus 922

De siste 17 skoleårene, fra 2004 og frem til i dag, er det lagt ned 922 skoler i Norge, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

En gjennomgang TV 2 har gjort, viser at det under Solberg-regjeringa har forsvunnet 376 skoler.

Da de rødgrønne regjerte, fra 2005 til 2013, ble det lagt ned 486 skoler.

Vestland er det fylket som hvor det er lagt ned flest. I dette fylket er 132 skoler nedlagt.

Årsakene varierer, men elevtallet, den pedagogiske forsvarligheten eller trang kommuneøkonomi er det vanligste.

De fleste skolenedleggelsene skjer i de små kommunene, særlig på skoler med færre enn 100 elever.

Til hoggst

Den lille skolegården på Steinhovden fylles med barn, for første gang etter sommerferien. I døren står lærerne og vinker.

– Velkommen tilbake! Så store dere har blitt!

For datteren til Steinhovden, Agnethe (11), kan dette bli hennes aller siste første skoledag på Steinhovden skole.

For grendaskoler over hele landet står fremdeles i fare.

På grunn av det sviktende elevtallet, i hele kommunen, har politikerne i Kinn bestemt at det må spares hele 50 millioner i skolesektoren. Kommunenes to siste grendaskoler ligger klar på hoggestabben.

– De prøver å legge ned skolen hvert år. Det er dumt at de prøver seg. Veldig teit egentlig, sukker Agnethe.

FØRSTE SKOLEDAG: Nytt år, nye sitteplasser. Agnethes første dag i 6. klasse. Foto: Malene Indrebø-Langlo/ TV 2

Sp lover millioner

I et forsøk på å redde flere utkant- og grendaskoler lover Senterpartiet å endre kommunenes inntekssystem.

– Vi er bekymret for det høye antallet skolenedleggelser, sier Erling Sande, førstekandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane.

Planen er å belønne kommuner som opprettholder skoler, ved å årlig gi dem en halv million kroner ekstra, per skole.

MER PENGER: Erling Sande er 1. kandidat til Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Han lover mer penger til kommunene for å bremse skolenedleggelse. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– En halv million kroner per skole er vel småpenger for hva det faktisk koster å drifte en skole. Tror du dette vil bremse skolenedleggelsen?

– Jeg tror i hvert fall at det kan være med å hjelpe de kommunene som egentlig ønsker å opprettholde skolene sine. Det er det mange kommuner som ønske, men om i dag har en altfor trang kommuneøkonomi, sier Sande.

STORSKOLEN: Elevene ved skolen er delt i to. 5. til 7. klasse sitter sammen. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Men hvorfor er det viktig med nærskole? Ingen har vel vondt av å sitte på en skolebuss i 20 minutter?

– Det er ikke bra for elevene å sitte på buss for lenge. Men å beholde skoler i utkantene handler ikke bare om reisetid. Det kan få store ringvirkninger for lokalsamfunnet og næringslivet. Hvem vil satse et sted som politikerne ikke satser på?

Aldri under tolv

Agnethe er en av skolens 18 elever. I dag bruker hun under fem minutter til skolen, over tunet og gjennom inngjerdingen til familiens to hester.

Legges skolen ned, må hun og de andre elevene ta buss.

I dag går det 18 barn på Steinhovden skole. Foto: Malene Indrebø-Laglo/ TV 2

Politikernes nedleggelser har ført til at flere titalls tusen elever i hele Norge har fått lengre skolevei.

– Det beste med en liten skole er at vi er så få. Alle er venner med alle, sier Agnethe.

Både kommune og foreldre har vært enige om at dersom elevtallet blir for lite, er det til barnas beste å legge ned. Grensen ble satt på tolv elever.

– Det finnes naturligvis en nedre grense. Men vi har aldri vært i nærheten av den. Likevel kommer spørsmålet om nedlegging opp, hele tiden, sier pappa Bjarte Steinhovden.

"LA SKOLEN LEVE": Flere ganger har elevene på Steinhovden skole mobilisert for skolens overlevelse. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Han mener skole og barnehagetilbud er essensielt for et lokalsamfunn.

– Både med tanke på rekruttering til bygden, men også for det lokale næringslivet som trenger arbeidskraft. Foreldre følger barna sine, flytter kommunen elevene, flytter foreldrene etter, sier Steinhovden.

– Ikke noe kult

Massiv mobilisering fra lokalsamfunnet gjorde at kommunestyre utsatte nedleggelse av Steinhovden skole med ett år. I oktober skal skolestrukturen opp i kommunestyre.

– Et sted må man kutte.

– Det å legge ned offentlige tjenester, som skoler, tror jeg ingen lokalpolitikere syns er noe kult, sier ordfører i Kinn, Ola Teigen (Ap).

TUNG: Ordfører i Kinn kommune, Ola Teige (Ap), syns det er tungt å måtte legge ned skoler. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han forteller at elevtallet i årene fremover vil være for lite, og at det i snitt bare er 15 minutter med buss for de aller fleste elevene.

– Det koster å ha folk bosatt i distriktet. Er ikke dette en prioritering?

– Vi satser på distriktet. Men vi skal også ta hensyn til de barna som skal begynne på skolen i tiden fremover. Barna skal ha et miljø rundt seg, og når det da i snitt bare begynner en førsteklassing hvert år, syns nok mange at det er i minste laget, sier Teigen.

Pedagogisk forsvarlig

– Uten skolen dør bygdesamfunnet.

Rektor Synnøve Herstad syns det er vemodig at hun kanskje har ønsket elevene velkommen tilbake fra sommerferie for aller siste gang.

HJERTET I BYGDA: Rektor på Steinhovden skole forteller at barna er bekymret for å måtte bytte skole. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ungene lever i frykt for at skolen deres skal bli lagt ned. De spør ofte om når det skjer og om de ikke får gå her neste år, sier Herstad.

Hun understreker at det pedagogiske opplegget på skolen absolutt er forsvarlig, og at dersom skolen blir nedlagt vil det være et stort tap for bygdas barn.

– Kampen for skolen er en kamp ingen burde måtte stå i.