Ordfører om dødsulykken: – Det gjør noe med deg

Tre personer døde i en ulykke mellom en bil og en lastebil i Flå mandag kveld.

Ordfører Knut Martin Glesne i nabokommunen Krødsherad bekrefter at hans kommune er berørt av ulykken.

– Det er personer i våre kommuner som har gått bort i denne tragiske hendelsen. Det preger oss veldig sterkt, sier Glesne til TV 2.

Ordføreren ble vekket i dag tidlig med beskjed om dødsulykken, og har sittet i krisemøter tirsdag formiddag.

– Det er klart du får tårer i øynene og klump i halsen når du heiser flagget foran kommunehuset på halv stang. Det gjør noe med deg.

I SORG: Ordfører i Krødsherad, Knut Martin Glesne forteller at bygda er i sorg etter ulykken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Liten kommune

Glesne vil ikke si noe om hvor mange av de tre døde som hører hjemme i Krødsherad.

– Politiet tillater ikke at vi går ut med det før de har identifisert de personene det gjelder, og det kan dessverre ta litt tid. Det er en veldig alvorlig ulykke, og det var også en stor brann i den bilen vi snakker om, sier han.

Krødsherad kommune er en liten kommune med 2220 innbyggere. Nå stiller de lokaler til disposisjon slik at de som ønsker å snakke sammen kan møtes.

Ordføreren i Flå: – Tankene går til de pårørende

Merete Høntorp Gandrud er ordfører i Flå. Hun forteller til TV 2 at hun mandag kveld ble varslet om at det hadde skjedd en alvorlig ulykke, men at det da ikke var klart at det dreide seg om en dødsulykke.

– Den beskjeden fikk vi i dag. De første tankene går jo da til de pårørende, venner og familie. Dette er en fryktelig hendelse, som man jo nesten ikke klarer å ta innover seg.

Ordføreren forteller at kommunen har satt krisestab og at psykososialt kriseteam er på plass.

– Kommunens oppgave er nå å ivareta de pårørende og vitner.

Ordføreren henviser til politiet på spørsmål om hvor de involverte i ulykken var hjemmehørende.