20 000 tomme seter

For to uker siden annonserte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie at vi sannsynligvis kan klemme, danse og leve som normalt i slutten av september. Men når Norge spiller mot Nederland neste uke er det fortsatt ikke lov til å slippe inn mer enn 7000 tilskuere på Ullevaal Stadion.

Ståle Solbakken har fått en tøff start på livet som landslagstrener. Pandemien har gjort arbeidsforholdene ekstremt vanskelige, og det er lett å forstå at han begynner å bli frustrert.

I høst hadde han naturligvis et håp om å snart være tilbake til normalen. Norge har hele veien vært blant de landene med strengest koronaregler. Fotballen har fått en del unntak, men det er ingen tvil om at de norske landslagene har måttet operere under langt strengere forhold enn sine konkurrenter.

SKJØNNER FRUSTRASJONEN: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Nå som samfunnet sakte, men sikkert, beveger seg tilbake mot normalen er det ikke rart at landslaget hadde håpet at det også skulle gjelde dem. Med stadig flere vaksinerte må vi på et eller annet tidspunkt kunne ta hverdagen tilbake.

Nettopp vaksinasjonsgraden i den norske befolkningen var utgangspunktet for regjeringens optimisme tidligere i august. Bent Høie var klar på at vaksinering ville gjøre at vi kan leve stadig mer normalt.

Når stadig flere er vaksinert vil ikke risikoen for et overbelasta helsevesen være den samme som før. Færre blir alvorlig syke, færre må legges inn og færre dør. Utad har myndighetene tydelig kommunisert at antall innleggelser nå er viktigere enn smittetall, og at vi tåler langt mer smitte i samfunnet nå som risikogruppene og stadig større andel av den voksne befolkningen er vaksinert.

Skolene er tilbake på grønt nivå, selv om barn og ungdom under 18 år ikke er vaksinert. Stadig flere deler av samfunnet fungerer omtrent som før pandemien brøt ut. Fullvaksinerte slipper reisekarantene og de som har fått første dose for mer enn tre uker siden har lov til å klemme hverandre.

Det er ikke rart at håpet om solid støtte fra tribunene ble tent hos gjengen på Ullevaal Stadion.

Jeg kan skjønne at smittetallene fra EM-finalen i England kan ha helt kaldt vann i årene på noen. Det er likevel viktig å påpeke at NHS selv sier at EM-finalen ikke er representativ for smitterisikoen ved større arrangement.

Potensielt skal 3404 mennesker ved og på stadion ha blitt smittet. De store folkemengdene utenfor Wembley, en generell smitteøkning i samfunnet og at de som testet positivt hadde vært på pub på kampdagen trekkes frem som viktige faktorer til at smitten spredde seg den dagen.

Selv om kampen mot Nederland er viktig for Norge, sliter jeg med å se for meg lignende scener på Ullevål som de vi så på finaledagen i England. Og hovedkonklusjonen fra flere ulike testarrangement i England var tross alt man trygt kan ha større arrangement, men at fans må være forsiktige i folkemengder, samt bli vaksinert.

Og her er vi tilbake til hovedpoenget. Krav om grønt koronasertifikat og negativ test burde gjøre at man trygt kan slippe inn flere enn 7000 mennesker på Ullevaal Stadion.

I stedet får vi 20 000 tomme seter når Norge tar i mot Nederlands stjernegalleri. Da er det ikke rart Ståle Solbakken føler at han hele tiden må jobbe i motbakke.