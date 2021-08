50 norske soldater i Georgia for å bistå Afghanistan-evakuering

Artikkelen oppdateres!

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul vil opphøre samtidig med fristen for evakuering av utenlandske styrker 31. august.

– Vi gikk inn i Afghanistan sammen med våre allierte, og vi forlater også landet sammen med våre allierte, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

Amerikanske styrker står for sikringen av flyplassen i Kabul. Foto: US Marines

Regjeringen har innkalt til pressemøte om situasjonen i Afghanistan klokken 19.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland skal delta.

Kilder har opplyst til TV 2 at utenriksministeren informerer Stortinget om situasjonen i Afghanistan tirsdag ettermiddag.

Det norske feltsykehuset skulle i utgangspunktet bli i Kabul ut året. I en periode var det snakk om å utvide tilstedeværelsen til første kvartal 2022, men med Talibans maktovertakelse er premissene endret.

Kamp mot klokken

Etter at Taliban mandag advarte vestlige styrker mot å bli lenger i landet enn fristen 31. august, er evakueringene fra Kabul blitt til en kamp mot klokken.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er 21.600 mennesker evakuert ut av Afghanistan det siste døgnet. Det betyr at nærmere 38.000 er evakuert de siste 48 timene.

Taliban går ikke med på å utsette fristen for evakuering fra Afghanistan utover 31. august, gjentar en talsmann for bevegelsen tirsdag.

USA må fullføre evakueringen innen fristen, understreker talsmannen.

Flere land, deriblant Norge, ønsker at fristen forlenges.

Taliban vil ikke lenger la afghanske borgere dra til flyplassen i Kabul på grunn av den kaotiske situasjonen der, opplyser en talsmann for bevegelsen.

Et satellittbilde viser trafikken ved flyplassen i Kabul. Foto: Maxar Technologies/NTB

50 soldater i Georgia

Rundt 50 personer fra Telemarkbataljonen er fremdeployert til Tbilisi i Georgia, opplyser oberst Ole Christian Emaus ved FOH til TV 2.

– De bistår med evakueringen. Arbeidsoppgavene er logistikk, sanitetsressurser og transittmottak, sier Emaus, som er kommunikasjonssjef ved FOH.

De norske soldatene ankom Tbilisi i Georgia natt til lørdag, opplyser pressevakt Brynjar Stordal ved FOH til Forsvarets Forum.

– De er ved et transittsenter for personell og materiell som enten skal inn eller ut av Afghanistan, sier Stordal.

Flyene fra Kabul til Norge mellomlander i Tbilisi, og sivilt innleide fly samt militære transportfly spiller en svært sentral rolle i den krevende evakueringsoperasjonen som pågår i regi av Utenriksdepartementet.

Dette er det norske bidraget i evakueringsoperasjonen som pågår. Foto: Grafikk/TV 2

Norske spesialstyrker på plass

Situasjonen ved flyplassen i Kabul har vært desperat og kaotisk siden Taliban tok kontroll over byen.

I forrige uke sendte Forsvaret ekstra personell til Kabul, for å forsterke feltsykehuset på den internasjonale flyplassen.

Ole Christian Emaus i Camp Norio utenfor Tbilisi i Georgia i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norge har sendt flere spesialsoldater til den afghanske hovedstaden, for å bistå Utenriksdepartementet, sier oberst Ole Christian Emaus til TV 2.

Ifølge nettstedet aldrimer.no skal FSK ha hentet ut offiserer og ansatte i den afghanske beredskapsenheten CRU fra Kabul.

Hovedoppgaven til Forsvarets spesialstyrker i Afghanistan har vært å være mentorer for spesialpolitiavdelingen CRU, som er antiterrorenheten i Kabul. Etter at Taliban tok makten, har CRU vært et viktig mål.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa i helgen til TV 2 at Forsvaret har fått flere meldinger om at CRU-soldater i Kabul – som norske soldater har jobbet tett med – kan ha blitt henrettet.

Det norske spesialstyrkebidraget er en hurtig og fleksibel ressurs som ble satt inn, sier Emaus, som har vært spesialjeger og ledet arbeidet med å bygge opp NATOs treningssenter i Georgia.