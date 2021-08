Solbakken freste: – Jeg skal stoppe nå før jeg sier noe jeg angrer på

Norge spiller en svært viktig kamp mot nederlenderne onsdag neste uke. En seier der vil sende laget til Solbakken inn i kampen om puljeseier. Førsteplassen gir direkte VM-plass i sluttspillet i Qatar mot slutten av 2022.

Tirsdag ble det klart at grensen på 7000 publikummere ikke blir hevet til oppgjøret mot Nederland 1. september.

– Med all respekt må det være lov å sette spørsmålstegn ved myndighetenes behandling av toppidretten og breddeidretten. Jeg har enorm respekt for ansvaret de har, men jeg bor i et land (Danmark) hvor jeg ser hvor godt det kan fungere, sa Solbakken innledningsvis på spørsmål fra NTB.

Provosert

Deretter kom en tydelig frustrasjon opp og fram. Solbakken dro til mot måten myndighetene har håndtert idretten på i sluttfasen av koronapandemien.

– Hver gang du argumenterer, så får du slengt tilbake at du er fotballtrener og ikke smittevernekspert.

– Det står til stryk, mest det som gjelder breddeidretten. Det er nesten litt provoserende. Idretten skal ikke være i en særstilling, men nå skrikes det etter sunn fornuft.

Skuffet

Toppfotballsjef Lise Klaveness var mandag svært kritisk til norske myndigheter. Hun etterspurte klare signaler rundt antall tilskuere på Ullevaal og svar på flere spørsmål knyttet til håndteringen av koronasituasjonen.

– Jeg er skuffet og uforstående til det. De er langsomme på alt og burde vært mer imøtekommende. Jeg skal stoppe nå før jeg sier noe jeg angrer på, sa Solbakken dagen etter.

Norge spiller også mot Latvia (borte 4. september) og Gibraltar (hjemme 7. september). Etter tre kamper har Norge seks poeng. Tyrkia topper tabellen med sju.

Kampen mot Nederland blir Solbakkens første på Ullevaal stadion som landslagssjef.

– Det blir ren gjetning om hva Nederland kommer med. Vi må konsentrere oss mest om oss selv. Så må vi ha noen prosenter klare og lansere noen alternativer på hva Nederland kan komme med, sa Solbakken til NTB.

Nederlenderne ansatte veterantrener Louis van Gaal etter EM-sluttspillet i sommer.

