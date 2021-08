Krasjet i autovern og kjørte i grøfta:

Tatt for ruskjøring to dager på rad

ÅLESUND (TV 2) På under ett døgn ble den samme sjåføren bak rattet på disse to bilene tatt for ruskjøring på Europavei 39 på Nordmøre. UP karakteriserer det som utrolig at det ikke skjedde en alvorlig ulykke.