Hemmelig møte: Søreide skal informere Stortinget om Afghanistan

Søreide skal informere den utvidede Utenriks- og forsvarskomiteen, der komiteens medlemmer og også lederne av partigruppene og stortingspresidenten deltar. Møtet foregår bak lukkede dører.

Den offisielle fristen for USA og de allierte styrkenes uttrekning er 31. august. I lys av den kaotiske situasjonen i Afghanistan, da særlig i området rundt flyplassen hvor tusenvis fremdeles venter på å bli evakuert, har stadig flere nå tatt til orde for at fristen må utsettes.

Da Søreide gjestet TV 2 Nyhetskanalen tirsdag morgen var hun klar på at evakueringsfristen må forlenges.

Biden-avklaring i dag

Sent mandag kveld opplyste en talsperson for Det hvite hus at president Joe Biden vil komme med en avgjørelse om den mulige utsettelsen innen 24 timer, skriver Reuters.

Presidenten har ifølge nyhetsbyrået fremdeles ikke bestemt seg. Av sikkerhetshensyn abefaler enkelte av Bidens rådgivere å holde seg til den opprinnelige fristen 31. august.

Biden skal møte resten av lederne for G7-landene klokken 15.30 norsk tid, før han skal tale til det amerikanske folk om situasjonen i Afghanistan klokken 18. Presidenten er ventet å kunngjøre sin beslutning her.

Har evakuert 374 personer

Tirsdag morgen landet det et fly fra Afghanistan med 157 evakuerte personer om bord på Oslo Lufthavn. Med det har Norge foreløpig evakuert 374 personer fra landet. Utenriksminister Søreide sa til TV 2 tirsdag morgen at de kommer til å fortsette evakueringen så lenge det går.

– Vi fortsetter arbeidet med full styrke for å bistå norske borgere som ønsker å reise ut, og afghanske borgere med behov for beskyttelse. Jeg vil imidlertid igjen understreke at dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgere som ønsker bistand i denne omgang, sier Søreide til TV 2.