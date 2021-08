Isabel Raad gjør drastisk valg

Isabel Raad, som går under kallenavnet «Suzy» og Golnaz Khalil, som kalles «Konny» legger ned podkasten.

På Instagrams historiefunksjon skriver Raad at hun har for mange baller i lufta.

DELER: Det var slik Isabel Raad delte nyheten om podkasten. Foto: Instagram

Hektisk

Hun ønsker å takke alle som har fulgt med på podkasten, og utelukker ikke at de fortsetter med podkasten i fremtiden.

– Jeg har altfor mange prosjekter gående som tar all min tid og energi, som gjorde at jeg var nødt til å gå noen runder. Jeg hater å gjøre ting halvveis, og siden podkasten ble siste prioritering for meg med tanke på at jeg har det ekstremt hektisk, falt valget på at det ikke er riktig tid akkurat nå for å podde.

– Hadde tiden strukket til, hadde jeg mer enn gjerne ønsket å fortsette.

TV-stjerne

Raad er en av Norges største influensere med over 280.000 følgere.

27-åringen har deltatt på programmer som «Skal vi danse» og «71 grader nord».

Hun har også fått sin egen serie på TV 2 Play, som heter «Isabel».