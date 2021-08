Matcher Haaland på farta: – Fansen sier at jeg har tre lunger

For tre måneder siden begynte han på benken da Molde mot Sandefjord i Eliteserien.

Om åtte dager kan Marcus Holmgren Pedersen spille fra start når Norge møter Nederland på Ullevaal.

– Sånn er fotballen. Folk hadde sikkert forventet at jeg skulle spille alt i Molde denne sesongen, særlig etter det som skjedde i europacupen. Men så ble formen litt dårligere enn normalt. Men etter overgangen til Feyenoord har det vært veldig positivt, og jeg har kommet i toppform. Jevnt over har jeg levert på et ganske høyt og jevnt nivå over lang tid nå, sier den 21 år gamle A-landslagsdebutanten.

– Hvordan er det å bli tatt ut på A-landslaget?

– Det er veldig stort, noe jeg har drømt om siden jeg var bitteliten. Det er et stort mål jeg har hatt og jobbet veldig hardt for. Men at jeg allerede skulle klare det i en alder av 21 er helt fantastisk, sier Holmgren Pedersen.

Ekstremfart

Ståle Solbakken sier det var en «no-brainer» å inkludere Feyenoord-backen i troppen for første gang.

– Han har tatt store steg i Feyenoord og spilt alle kampene, kanskje har han vært litt heldig også med at konkurrenten hans har vært ute med skade. Men han har fått ekstremt med spilletid, både i privatkamper, europeiske kamper og i Æresdivisjonen.

HAR MØTT TOPP MOTSTAND: 8. august spilte Holmgren Pedersen mot Saul Niguez og Athletico Madrid i en vennskapskamp. Foto: Tom Bode

– Marcus har stor spisskompetanse med farta si, og de beste forutsetninger for å være en én mot én-back på internasjonalt nivå. Han hadde en merkelig sesong i Molde der han satt mye på benken, men det han har gjort i Feyenoord har vært bra, sier Solbakken.

– Kan han gå rett inn på laget mot Nederland?

– Det kan han, bekrefter landslagssjefen.

Selv om progresjonen og framgangen har vært formidabel for 21-åringen fra Hammerfest, sørger Solbakken også for å trekke fram et par punkter der han kan forbedre seg.

– Han kan bli ganske mye bedre, blant annet i innleggsspillet og posisjonsspillet, men med den ekstreme farta si har han alle forutsetninger for å bli en internasjonal back, sier Solbakken.

Matcher farta til Braut Haaland

Holmgren Pedersen startet fem av ti kamper for Molde i Eliteserien denne sesongen, før han dro til Feyenoord i slutten av juni.

Etter det har han altså spilt rubbel og bit.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som spillertype?

– Ståle har rett i det han sier, jeg er en veldig hurtig spiller som liker å være mye med i det offensive spillet. Farta er min største styrke, og jeg liker å skape sjanser for laget mitt offensivt. Samtidig som jeg tar det defensive veldig på alvor, forsikrer han.

– Har du målt hurtigheten din den siste tida?

LYNRASK: Marcus Holmgren Pedersen. Foto: Tom Bode

– Jeg ble målt til litt over 36 km/t på det raskeste i Molde, sier høyrebacken.

Det er tall helt på høyde med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund.

Holmgren Pedersen legger til at han på andre målinger løper rundt 12 kilometer per kamp, noe som er et veldig høyt tall. I tillegg scorer han høyt på antall såkalte høyhastighetsløp, over 25 km/t.

– Jeg springer ganske mye. De har lagt veldig merke til det her i Feyenoord. Fansen her sier at jeg har tre lunger, sier han og flirer.

– Solbakken sier du er aktuell for en startplass mot Nederland. Hva tenker du om det?

– Vi har ganske dårlig tid fra samlingen starter til Nederland-kampen, så jeg får ikke vist seg så mye fram på treningene. Så han baserer nok valget sitt på hvordan man har spilt i kampene fram mot Nederland-matchen. Om jeg får spille, føler jeg meg i bra kampform. Jeg har spilt to kamper i uka helt siden 1. juli omtrent, og før det kamper for Molde siden februar. Jeg føler meg klar. Hvis jeg spiller, skal jeg i hvert fall legge inn noen ekstra meter i potten!

Ingen respekt for stjernene

I Feyenoord har han tre lagkamerater som er tatt ut i troppen til kampen mot Norge: venstrebacken Tyrell Malasia, keeperen Justin Bijlow og den offensive midtbanespilleren Guus Til.

– Nederlandske medier har prøvd å få tak i meg, siden jeg er her og Nederland straks skal møte Norge. Men jeg har prøvd å holde fokus på kampene vi har her. Vi har to viktige kamper i Feyenoord, og så er det landslaget, sier han.

Om han starter mot Nederland og verdensstjerner som Memphis Depay og Frenkie de Jong, er det ikke en oppgave som skremmer ham.

– Selvfølgelig er det gode spillere, men jeg tenker ikke så mye på det. Man må ha fullt fokus på seg selv. Jeg kan ikke gå ut på en fotballbane og være redd, og ikke stole på egne ferdigheter. Det må man gjøre for å levere en god kamp mot sånne spillere, sier han.