Sofie (20) syntes konfirmasjonsgaven var «kjip» – nå er hun evig takknemlig

Konfirmasjoner foregår vanligvis både på våren og høsten, men etter at de aller fleste konfirmasjoner i vår ble utsatt, har årets høst blitt skikkelig høysesong.

På oppdrag fra Storebrand har Polling & Statistics nylig utført en undersøkelse blant foresatte som de siste fem årene har hatt en konfirmant og unge som selv har blitt konfirmert i løpet av de siste fem årene.

Der kommer det fram at én av tre konfirmanter til sammen fikk over 40.000 kroner i gave til sin konfirmasjon.

– Det både brukes og mottas store pengesummer i forbindelse med konfirmasjon, og mange konfirmanter får store pengebeløp i gave. Da kan det være lurt å ha en plan for hva pengene skal brukes til, slik at det ikke plutselig blir tomt, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Litt kjipt der og da

Sofie Listuen (20) fra Bærum begynte nettopp med andreåret på digital markedsføring på Høyskolen Kristiania. Det har gått noen år siden hun konfirmerte seg, men hun husker at hun fikk bunad og en del penger i gave.

Mesteparten av pengene kom imidlertid ikke inn på konto eller i form av sedler i konvolutter.

– Det aller meste av pengene jeg fikk var allerede satt i fond jeg ikke kunne røre. Når alle vennene dine får «cash» og du får penger du ikke kan røre, er det litt kjipt der og da, forteller Listuen.

I ettertid så hun at fondsgaven likevel var den beste gaven hun fikk.

– Andre kunne kjøpe ditt og datt som var in det året, men når jeg fikk tenkt meg om, skjønte jeg at det egentlig lønnet seg at jeg ikke kunne bruke pengene. Mens de andre kjøpte ting de ble lei av etter noen måneder og ikke satt igjen med noe av pengene fra konfirmasjonen, sitter jeg igjen med enda mer i dag, sier Listuen.

Sofie Listuen (20) er veldig takknemlig for gaven i dag. Foto: Privat

– Veldig glad for at det ble sånn

En betingelse bak 20-åringens konfirmasjonsgave var at pengene var låst fram til hun ble 18.

– Jeg hadde jo egentlig ikke behov for pengene før jeg ble 18 uansett, og det kunne fort ha skjedd at jeg brukte dem opp om jeg hadde muligheten. Så selv om det føltes som en litt kjip gave da jeg fikk den, er jeg veldig glad for at det ble sånn, sier Listuen, som fortsatt sparer i fond i dag.

– Har du noen råd til årets konfirmanter?

– Sett heller av pengene enn å bruke det på det som er trendy akkurat nå. Om ett år er det ikke det lenger. Da har du plutselig ikke pengene som bestemor ville at du skulle bruke på skole, reise eller leilighet. Du kan godt kjøpe noe nå, men prøv hvert fall å spare det meste av det.

Råd til foreldre

Cecilie Tvetenstrand mener den beste konfirmasjonsgaven foreldre kan gi barna ikke nødvendigvis er det høyeste beløpet, men gode pengevaner.

– Snakk med konfirmanten om hvordan de kan spare pengene de får, og få dem til å komme i gang med egen sparing dersom målet er studier eller bolig. Ved å gi fond eller aksjer i gave gir du gode sparevaner og fin erfaring til konfirmanten i tidlig alder.

Storebrands undersøkelse viser at én av fire bruker mer enn 40.000 kroner på selve konfirmasjonen. Tvetenstrand mener god planlegging og forventningsavklaring er viktig i forkant av en konfirmasjon.

– Sett deg en sum for mye du har råd til å bruke og planlegg ut ifra det. Dere kan få til en flott dag med god planlegging som koster mindre. Ikke sammenlign deg med andre, men planlegg ut ifra egen økonomi.

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand. Foto: Kristian Skalland Moen / Storebrand

Spør om hjelp

Spareøkonomen minner om at det går an å be venner og familie om hjelp til for eksempel baking og servering på selve dagen.

– Kanskje har noen et lokale i form av et større hjem eller hage hvor det er mulig å feire anledningen dersom dere ikke kan det selv hjemme, sier Tvetenstrand.

Hun anbefaler foreldre å snakke med konfirmanten om hvor mye penger som brukes.

– Har dere ikke mulighet til å bruke eller gi like mye i gave som de rundt dere, så ha en åpen prat om hvorfor og hvilke prioriteringer dere har gjort for å få råd det til.

Unngå å lese opp gavene høyt

I undersøkelsen svarer seks prosent av de som nylig har vært konfirmant selv at de gruet seg fordi de visste de ikke ville få like mye som vennene. Omtrent hver åttende svarer at de gruet seg til at alle skulle snakke om hvor mye de hadde fått til konfirmasjonen.

– Hvis konfirmanten selv gruer seg for å treffe de andre og snakke om hva de fikk i gave, så hjelp dem å finne et svar istedenfor å komme med det konkrete beløpet. «Dagen var så fin, og jeg fikk mye fint både av opplevelser, penger og andre gaver», kan være en mulighet, sier Tvetenstrand.

Hun råder til å snakke med konfirmanten om at det vil være forskjeller og at flere antagelig føler på det samme som dem.

– Prøv å unngå å lese opp høyt hvor mye hver og en av gjestene gir. Husk at alle har ulike økonomiske utgangspunkt for hvor mye de har mulighet til å gi. Høytlesning av gavene kan være ubehagelig både for dem som gir mest og minst.

Råd til konfirmanten

Man sier at konfirmasjon markerer at ungdommen «trer inn i de voksnes rekker». Hvorvidt dette er riktig kan man diskutere, men Tvetenstrand mener uansett det er en fin anledning til å begynne på økonomisk selvstendighet.

– Vær nysgjerrig på hvordan du kan spare smartest mulig for å oppnå drømmene du har. Som ung har du verdens beste utgangspunkt, ettersom du har så mange år foran deg til å gjøre gode prioriteringer. Prioriter det du selv liker og setter pris på, uten å bry deg for mye om hva andre liker.

Hun anbefaler å sette opp en plan for pengene du får i gave. Du kan kjøpe deg noe fint, men prøv helst å spare resten.

– Sett opp et sparemål, da er det lettere å la være å bruke pengene. Bruker du litt og litt uten en plan, blir det plutselig tomt.

Be om råd

Når du kommer inn i 20-årene, vil du takke deg selv dersom du har klart å spare til bolig fra tidlig alder. Tvetenstrand oppfordrer til å be om råd til hvordan du bør spare smartest mulig for å få konfirmasjonspengene til å vokse.

– Nå kan være et godt tidspunkt å ta en prat med en rådgiver i banken. Da kan du få hjelp og forklaring på hva som må til for å nå boligdrømmen. Bør du opprette en konto til hvert sparemål? Har du egen inntekt og betaler skatt, og vil tjene på å spare i BSU? Eller kan du begynne å spare i fond?

Mange er avhengige av hjelp fra foreldre eller å kjøpe sammen med noen for å komme seg inn på boligmarkedet. Tvetenstrand sier det det er mulig å spare til egen bolig på egen hånd hvis du er dedikert og starter tidlig.

– Om andre får hjelp hjemmefra og du ikke har mulighet, så hold på mestringsfølelsen ved å klare det selv.