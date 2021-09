– Flaut å handle smågodt

Tenk deg at du skal handle smågodt i løsvekt, og du har 30 kroner du kan bruke. Ved smågodthylla finnes ingen vekt, det er altså umulig å vite hvor mye du har handlet for før du står i kassen og skal betale.

VANSKELIG Å VITE: India synes det ikke er så lett kjøpe godteri i butikken. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

– Hvis du har tatt for mye må du tilbake og plukke ut. Hvis du har tatt for lite, vil jo man gå tilbake og plukke litt mer, sier India Dee Roll Kvangarsnes (11), programleder i TV 2 hjelper deg junior.

– Det er flaut, irriterende og kjedelig.

Medprogramleder Hjalmar Hegvik Ruud (10) kjenner seg igjen i dette.

– Jeg har opplevd det noen ganger ja, sier han.

Utfordrer Coop

India mener det burde vært en løsvekt ved godterihylla, slik at man kan sjekke hvor mye godteri man har plukket. Da slipper man å gå frem og tilbake om man har tatt for mye eller lite.

India vil gjøre noe med dette. Hun drar til Extra og utfordrer Harald Kristiansen. Han er kommunikasjonssjef i Coop.

Mens India tar på seg butikkmedarbeiderrollen i kassen, får Kristiansen et oppdrag. India vil at han skal kjenne på hvor vanskelig dette kan være for barn.

Kristiansen får 30 kroner, og skal handle godteri. Når han kommer til kassen, blir han overrasket.

Han har plukket for mye, og må tilbake og plukke ut sine favorittgodteri.

– Jeg mangler over åtte kroner! Det er litt flaut, sier han.

Han erkjenner at det er veldig vanskelig å treffe akkurat på vekten.

Selv om Coop forstår at dette kan være flaut og irriterende for barn, vil de likevel ikke innføre vekt ved godterihyllen.

– Det koster å ha vekt i alle butikker. Det skal også vedlikeholdes, derfor kommer vi ikke til å sette en kasse eller vekt i smågodthylla, sier han til India.

Flere triks

I alle Coop-butikker er det selvbetjente kasser, og dette mener Kristiansen barn og unge kan bruke når de er usikre på hvor mye godteri de har plukket.

– Selvbetjente kasser ligger nesten alltid ved siden av smågodthylla.

Han sier også at Coop har vekter i frukt og grønt-avdelingen man kan bruke.

– Men det beste budskapet er at barna ikke må være flaue, men spørre våre ansatte om hjelp når de er usikre på noe, sier han.

Avslører en hemmelighet

Coop sier at de har veldig stor forståelse for at barna synes det er litt vanskelig å treffe akkurat på vekten når man kjøper godteri

– Så hvis du mangler en krone, to kroner eller tre kroner, så går det sikkert bra. De i kassen på Coop vil nok si at det går helt greit, sier Kristiansen.

ANDRE LØSNINGER: Harald Kristiansen i Coop sier de ikke vil innføre vekt ved godterihyllen. Men sier at det finnes andre løsninger, som selvbetjente kasser der man kan veie godteri før man betaler. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

Men Kristiansen sier barna ikke kan komme hver eneste lørdag og mangle litt penger.

– Nei, da skjønner vi at du prøver å lure oss, og det synes vi ikke noe om, sier han til TV 2 hjelper deg junior.

Andre butikker vil vurdere

TV 2 hjelper deg junior har også sjekket med de andre butikkjedene, som Rema 1000 og NorgesGruppen, og de sier at de skjønner problemet, og at de vil tenke på saken.

Selv om India synes det er dumt at butikkene ikke vil gjøre noe med dette, så synes hun Coop tok henne på alvor.