Får sitt livs mulighet – Zuccarello skryter av kameraten

Trettenes markerte seg for alvor i VM tidligere i år. Spesielt mot Italia var 27-åringen god, da han scoret tre mål i kampen Norge vant 4-1.

I den kommende OL-kvalifiseringen på norsk jord blir rogalendingen rekkekamerat med Mats Zuccarello og Patrick Thoresen.

- Det er to spillere som jeg har studert og fulgt mye med på opp gjennom årene. Det å plutselig skulle få spille med de er veldig stort. Samtidig må jeg ikke forandre så mye. Jeg må prøve å spille mitt spill, så er det jo klart at jeg har ganske gode rekkekamerater. Det er ikke noe å klage på der, smiler han.

Trettenes har plukket opp flere tips fra de to norske stjernene.

- Jeg prøver å ta litt av begge to og lage en miks av det. Så får vi håpe det blir bra, sier han og gliser.

Utviklingen stagnerte

Det at det nå flyter så godt for Trettenes, føles spesielt godt etter at han for noen år siden opplevde at utviklingen stagnerte.

- Det har vært veldig gøy. Jeg hadde noen år hvor utviklingen stagnerte, og hvor jeg følte uttellingen var dårlig. Ting går ofte opp og ned. Det har vel vært med å forme meg til den spilleren jeg er i dag, sier Trettenes.

Nå trives han godt med rollen på både klubblaget og landslaget.

ROSER LAGKAMERATEN: Mats Zuccarello kommer med mange godord om rekkekamerat Mathias Trettenes. Foto: Øyvind Brattegard

Får skryt

Zuccarello skryter av rekkekameraten og har stor tro på at det vil bli et fruktbart samarbeid.

- Han er kanskje den som har tatt størst steg siden sist jeg var med. Han er blitt en veldig moden og fin spiller. Det er veldig stor forskjell fra sist jeg var med. Han er jeg positivt overrasket over. Jeg gleder meg til å få spille med han og Patrick (Thoresen), sier Zuccarello.

NHL-profilen mener Trettenes er god til det meste. Han trekker spesielt fram hurtigheten, basisferdighetene med puck og hans gode blikk, som Trettenes sine største styrker.

- Han er blitt mye smartere. Jeg så før at det var potensial, så det er veldig godt å se at han får det ut. Det synes jeg han har gjort med bravur, sier han med et smil.

Et godt utstillingsvindu

Landslagsløperen spiller til daglig for La Chaux-de-Fonds på nivå to i Sveits. Der trives han, men han vet selvsagt at den kommende kvalifiseringen blir et godt utstillingsvindu.

- Nå som vi er i bobla har jeg fokus på de små viktige detaljene. Samtidig pleier de store tingene å komme som et resultat av det jeg gjør. Jeg tenker ikke så mye på det, sier 27-åringen.

- Tror du gode prestasjoner i kvalifiseringen vil gjøre at klubber i enda større ligaer vil komme på banen?

- Jeg tror jo at klubber følger med her, men for meg er det hverdagen jeg har nå som gjør at jeg kan fortsette å utvikle meg. Det er viktig for meg å ha den tryggheten. Så får vi se hvordan veien videre blir, svarer han.

Trettenes begynte hockeykarrieren i Viking Hockey, før han spilte U-kamper i Modo Hockey i Sverige. Allerede 17 år ung debuterte han for Stavanger Oilers. Han spilte senere på nivå to i Sverige og toppdivisjonen i Tyskland, før han returnerte til Oilers. Før fjorårssesongen ble han klar for sveitsisk hockey.

Kvalifiseringen kan du se på TV 2s kanaler.

Sendeplan:

Torsdag 26. august kl. 14.55: Danmark - Slovenia (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Torsdag 26. august kl. 18.30: Korea - Norge (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 16.55: Danmark - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 20.30: Norge - Slovenia (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)