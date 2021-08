Solbakkens tok ut Holmgren Pedersen og Botheim – sjekk landslagssjefens utvalgte

Sjekk hele troppen lengre nede i saken!

Etter en litt trå start, fortsetter Norge VM-kvalifiseringen med kamper mot Nederland 1. september, Latvia 4. september og Gibraltar 7. september. Den første og siste spilles på Ullevaal.

Tirsdag presenterte landslagssjef Ståle Solbakken sine utvalgte – for første gang på en pressekonferanse med pressen tilstede. På grunn av koronapandemien har uttakene tidligere blitt presentert på digitale videomøter.

Høyrebacken Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord) og angriperen Erik Botheim (Bodø/Glimt) ble flyttet opp fra U21-landslaget til A-landslaget. Begge kan dermed på sine debuter på A-landslaget de kommende kampene.

– Holmgren Pedersen har gjort sine saker svært godt i Feyenoord og spilt ekstremt mange kamper. Han har stor spisskompetanse med hurtigheten sin. Det var en no-brainer at han skulle være med i denne troppen, sa Solbakken om den tidligere Molde-spilleren.

– Botheim har alltid vært «fox in the box», nå er arbeidskapasiteten hans blitt veldig mye bedre. Han er slags joker i dette her, sa landslagssjefen om Botheim.

Botheim selv sier til TV 2 at han ikke hadde forventet å bli tatt ut i A-troppen.

– Nei, det er utrolig kult. Det er veldig stort og jeg er stolt over det. Jeg er litt sjokkert. Det kom overraskende. Men jeg gleder meg veldig mye og håper å kunne bidra. Jeg har lyst til å spille, men det er en enorm kvalitet over hele fjøla på landslaget. Får jeg spille, skal jeg inn å bidra, sier han til TV 2 etter tirsdagens trening med Bodø/Glimt.

Marcus Holmgren Pedersen fikk 34 kamper for Molde før han ble solgt til Feyenoord i juli. Der har han spilt samtlige minutter i de to første seriekampene for den nederlandske klubben. I Conference League-kampen mot Elfsborg ble det både målgivende og gult kort for unggutten, som har to U21- og ni G19-landskamper fra før.

TV 2-ekspert: – Fint lite tro på det

Pedersen erstatter med det Jonas Svensson, som er nybakt far og ikke er med i troppen.

Erik Botheim har scoret på bestilling siden han kom til Bodø Glimt foran sesongen. Hittil har han scoret ni mål. Totalt består troppen av 26 spillere.

– Dette var ikke en tropp med de store overraskelsene, men Botheim var den største. Solbakken viser nok en gang at han tar Eliteserien seriøst. Botheim har virkelig vært en god spiss for Glimt denne sesongen. Han har ferdigheter Solbakken fort kan få bruk for, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Med Sørloth og Thorstvedt ute mot Nederland er angrepet betydelig svekket. Hvem som skal spille sammen med Braut Haaland på topp, er jeg usikker på. Jeg tror ikke Solbakken velger en spiss, men Martin Ødegaard i en rolle bak Braut Haaland, fortsatte han.

Han tror ikke Holmgren Pedersen får sjansen mot Nederland.

– Pedersen har prestert godt for Feyenoord, men at han kastes inn på høyrebacken mot Nederland har jeg fint lite tro på. Men hvem som velges på høyrebacken i Solbakkens backrekke, det er det store spørsmålet, poengterte han.

– Hadde en god snakk med Erling

Arsenals nysignering Martin Ødegaard og Dortmund-toppscorer Erling Braut Haaland var naturligvis en del av troppen. Det er spillere Solbakken har store forventninger til.

Solbakken var nylig og besøkte Erling Braut Haaland i Tyskland.

– Jeg hadde en god snakk med Erling og treneren hans. Vi er som Dortmund opptatt av at Erling skal lykkes. Han er født i 2000, og er på en måte det hotteste av det hotte på markedet. Så vi snakket om det på banen, og litt om det utenfor banen, røpet Solbakken.

– Norge er i annen situasjon enn Dortmund. For Norge må han kanskje gjøre andre ting, for i Dortmund er han skreddesydd i en rolle. Der er det han som avslutter det hele. Men vi i må bruke Erling på det han er best på, og det er som avslutter, mente han.

Braut Haalands spissmakker Alexander Sørloth er på vei til spansk fotball og Real Sociedad. I førsteomgang skal det dreie seg om en låneavtale på ett år for RB Leipzig-spissen. Det mener Solbakken er gode nyheter.

– Det er fint hvis han kommer til en klubb han får spilletid i. Det er en fin liga og fin klubb. Men med tanke på denne samlingen her, så begynner det å haste litt, for det er en stund siden han har fått spilletid, sa Solbakken.

Om Sander Berge, som er tilbake i troppen etter langtidsskade, hadde Solbakken følgende å si:

– Der er det bare en klar ting å si. Han må få flest mulig kamper. Men han kommer ikke til å spille i Championship neste sesong. Det får gå sin gang, konstaterte han.

Her er Ståle Solbakkens utvalgte:

Norges tropp: Målvakter: Per Kristian Bråtveit (Nimes), André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Bournemouth). Forsvar: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana). Midtbane: Sander Berge (Sheffield United), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Aron Dønnum (Standard Liege), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal). Angrep: Erik Botheim (Bodø/Glimt), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Kristian Thorstvedt (Genk).

Kun 7000 mot Nederland

Mandag kveld kom nådestøtet for NFFs håp om å slippe inn mer enn 7000 tilskuere til kampen mot Nederland på Ullevaal – eller ca 25 prosent av tribunekapasiteten.

Det førte til at direktør for toppfotball og landslag i NFF, Lise Klaveness, tok et oppgjør med regjeringen og deres (manglende) vilje til å respektere toppidretten. Les mer om den saken her.

– Vi må bare erkjenne at regjeringen ikke har politisk vilje til å virkelig gi idretten plass og prioritet. Og da blir våre argumenter støy og våre forespørsler om helt grunnleggende avklaringer unødvendige omkamper, sa Klaveness til TV 2.

Oppgjøret mot nederlenderne blir svært viktig med tanke på Norges muligheter til å nå 2022-VM. Førsteplassen i gruppen gir direkte VM-billett.

Alexander Sørloth (gule kort) og Kristian Thorstvedt (rødt kort) er utelukket mot Nederland.

Norge har seks poeng etter tre kamper i kvalifiseringen. Tyrkia topper med sju og har i tillegg til Norge Nederland og Montenegro bak seg på seks poeng.

Resten av kvalifiseringen avvikles i løpet av høsten.

Dette er Norges landskamper i fotball menn i 2021: * 24/3 VM-kval: Gibraltar (b) 3-0 (Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Jonas Svensson) * 27/3 VM-kval: Tyrkia (h, i Málaga) 0-3 * 30/3 VM-kval: Montenegro (b) 1-0 (Sørloth) * 2/6: Luxembourg (h, i Málaga) 1-0 (Erling Braut Haaland) * 6/6: Hellas (h, i Málaga) 1-2 (Stefan Strandberg) * 1/9: VM-kval: Nederland (h) * 4/9: VM-kval: Latvia (b) * 7/9: VM-kval: Gibraltar (h) * 8/10: VM-kval: Tyrkia (b) * 11/10: VM-kval: Montenegro (h) * 13/11: VM-kval: Latvia (h) * 16/11: VM-kval: Nederland (b).

PS: Også U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud presenterte sine utvalgte til kampene mot Østerrike og Estland.

Den troppen ser slik ut: