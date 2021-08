Aldri før har fregatt-mannskapet hatt et lignende oppdrag

Med høytidelig seremoni og formanende ord fra marinesjef Trond Gimmingsrud tar besetningen på KNM «Fridtjof Nansen» nå farvel med sine nære ved marinebasen på Haakonsvern.

Onsdag starter seilasen til USA.

Der skal den norske fregatten slutte seg til styrken som skal støtte det amerikanske hangarskipet USS «Harry S. Truman» på tokt i rundt seks måneder.

Innholdet i selve oppdraget er hemmelig, men oppdraget skjer i forbindelse med samarbeidsprogrammet «Cooperative Deployment».

KNM «Fridtjof Nansen» er ikke ventet tilbake til Norge før april 2022. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Behov for samarbeid

Ifølge Forsvaret er formålet å vise alliert samhold og markere tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder.

– Vi trenger denne deltakelsen, fordi vi må sørge for at vi kan øve og fungere sammen i en gitt situasjon. Både sammen med våre allierte, og selvsagt også sammen med vår største maritime allierte, nemlig USA, sa statsminister Erna Solberg da oppdraget ble kjent i mai.

Om bord på fregatten onsdag, sier skipssjef Ruben Grepne-Takle til TV 2 at de er spente på oppdraget, men at alle gleder seg til å dra.

– Nå skal vi til USA og bli skikkelig integrert med hangarskip-gruppen, deretter blir vi deployert til et eller annet sted i verden.

– Hvor skal dere?

– Det vil vi ikke spekulere i. Det kan bli østover, over Atlanteren og kanskje til Middelhavet, sier Grepne-Takle.

Statsminister Erna Solberg under kunngjøringen av fregatt-oppdraget i mai i år. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette skjer nå

Første stoppested på ruten er altså Norfolk i Virginia, på USAs østkyst. Der skal KNM «Fridtjof Nansen» og besetningen gjennomgå opptrening og sertifisering, før de drar ut som en del av hangarskip-styrken senere i år.

Aldri før har en norsk fregatt vært en fullverdig del at et slikt oppdrag, med et amerikansk hangarskip.

– Dersom Norge i fremtiden skulle bli involvert i en konflikt, er vår evne til å samarbeide effektivt med våre allierte en avgjørende faktor for å kunne håndtere konflikten, sier skipssjef på KNM «Fridtjof Nansen» kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

Fregatten er ikke ventet å returnere før neste år, i april 2022.

USS «Harry S. Truman» er et av USAs store hangarskip, og er drevet av to atomreaktorer. Skipet huser 80 fly og huser et mannskap på 6000 personer. Foto: Fabrizio Bensch

Færre fregatter i beredskap

Norge hadde opprinnelig fem fregatter til disposisjon, men etter ulykken med KNM «Helge Ingstad» i november 2018 har man kun hatt fire skip av denne typen.

Nå som KNM «Fridtjof Nansen» blir lånt ut til amerikanske styrker, har Norge kun tre fregatter som kan patruljere norske farvann.

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har en fregatt mindre å spille på enn vi ellers ville hatt, men når det er sagt så er det ikke slik at norsk sikkerhet bare skapes på kysten. Den skapes overalt der hvor vi kan jobbe tett med våre allierte, sier marinesjef Trond Gimmingsrud.

Da den svekkede beredskapen ble et tema under kunngjøringen av oppdraget i mai, sa Sjøforsvar-sjef Rune Andersen at oppdraget med USA kunne styrke det norske forsvaret på sikt.

– Dette vil gå på bekostning av en av de årlige NATO-øvelsene, men det er helt naturlig for oss å samarbeide enda tettere med USA. Dette er både operasjon og øvelse som er viktig å gjennomføre med våre allierte, sa Andersen.

Rune Andersen, sjef i Sjøforsvaret etter en pressekonferansen i mai om at KNM Fridtjof Nansen skal overleveres til amerikanerne, og seile under amerikansk flagg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Begrenset amerikansk kommando

Selv om den norske fregatten skal støtte amerikanske styrker, er det likevel ikke slik at skipet er til fri disposisjon for USA.

Et viktig ledd i avtalen er at den norske besetningen selv kan avvise å delta i aktiviteter som går på tvers av norske interesser.

– Det er en viktig del av det, når de sender oss av gårde. Vi har vår fulle rett til å trekke oss ut dersom amerikanerne gjør operasjoner Norge ikke vil være med i, sier skipssjef Grepne-Takle.

Marinesjef Gimmingsrud sier Norge først og fremst får to ting ut av oppdraget med amerikanerne.

– For det første er det veldig viktig å kunne integrere seg med allierte styrker. Ved å delta blir vi bedre til å jobbe sammen som allierte, og det er viktig dersom vi en gang i fremtiden skulle ha behov for støtte, sier Gimmingsrud og legger til:

– Det andre poenget er at en hangarskip-gruppe bidrar til å sikre havretten, og den er utrolig viktig for Norge. Den er grunnlaget for skipsnæring, fiskerinæring, olje og gass, og veldig mye av det vi har på havet. Det er i norske interesser å sikre at denne havretten sikres og opprettholdes.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov advarte Norge mot å militarisere nordområdene. Kun få dager etter kunngjorde Norge fregatt-oppdraget med de amerikanske allierte. Foto: Alexander Zemlianichenko

Russiske advarsler

Det stadig tettere samarbeidet mellom det norske og amerikanske Forsvaret har ikke falt i god jord hos russiske topp-politikere.

Kun få dager før den opprinnelige kunngjøringen av fregatt-oppdraget, kom Russland sin utenriksminister Sergej Lavrov med advarsler til Norge mot å la NATO militarisere nordområdene.

Russerne har i vår kritisert Norges forsvarsavtale med USA, som åpner for amerikansk infrastruktur ved norske baser, og at en amerikansk atomubåt fikk legge til kai i Tromsø.

– Vi er ansvarlige for å holde den arktiske kysten trygg. La meg understreke dette igjen: Dette er vårt land, og vårt vann. Men når NATO prøver å rettferdiggjøre at de rykker fram i Arktis, skaper det en annen situasjon, sier Lavrov.

Dermed trosser regjeringen advarslene fra Russland når de nå sender den norske fregatten sammen med amerikanske styrker til NATOs interesseområder.