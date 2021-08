Fulgte mann til denne kjelleren og fant narkotika for mange millioner

Da politiet spanet på en forretningsmann fra Bærum, ble de vitne til en massiv narkotikaoverlevering. Hjemme hos selgeren fant de et kjellerlaboratorium.

Onsdag må 37-åringen bosatt på Østre Toten møte i Oslo tingrett.

Få dager før rettssaken har han varslet at han vil erkjenne straffskyld for alt han er anklaget for, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

En tirsdag formiddag i april i fjor var politiets spanere i Bærum for å spane på en mann de mistenkte for å omsette store mengder narkotika.

På en parkeringsplass fikk de se en ukjent mann parkere en bil, som bærumsmannen kort tid senere satte seg inn i og kjørte av gårde med.

Slik så det ut

Politiet fulgte etter bærumsmannen og fant en eske med 40 kilo amfetamin i bilen.

Samtidig fulgte de etter mannen som hadde overlevert bilen, og stoppet ham langs E16 etter omkring en halvtimes kjøring. Hjemme hos 37-åringen på Østre Toten tok de seg inn i en kjeller.

FUNNSTEDET: Slik så det ut da politiet tok seg inn i 37-åringens kjeller på Østre Toten. Foto: Kripos

Nede i kjelleren fant politiet utstyr som tydelig hadde vært brukt til narkotikaproduksjon.

I en bag fant de ytterligere 41 kilo amfetamin, samt amfetaminbase tilsvarende omkring 15 kilo ferdig stoff.

KJEMPEBESLAG: I disse baggene ligger det 41 kilo amfetamin verdt millioner av kroner. Foto: Kripos

Hjemme hos bærumsmannen fant politiet dessuten 63 kilo amfetamin som de mener han må ha fått fra den samme 37-åringen på Toten.

– Det handler blant annet om likheter i emballeringen, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2.

«Operasjon Thompson»

Totalt er 37-åringen tiltalt for å ha produsert 143,8 kilo amfetamin. Det er 27 prosent av all amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor, ifølge Kripos sin egen statistikk.

Dersom stoffet hadde vært solgt kilo for kilo på gata, ville det trolig vært verdt snaut 10 millioner kroner, ifølge Oslo-politiets oversikt over narkotikapriser fra 2018. Om det hadde vært solgt gram for gram, kunne det kostet omkring 55 millioner.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien møter i retten sammen med 37-åringen onsdag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Rettssaken mot 37-åringen er en del av komplekset som har fått navnet «Operasjon Thompson», som igjen er en del av den enda større «Operasjon Emma» i Kripos.

Totalt er elleve personer siktet i Thompson-komplekset. Bærumsmannen er én av dem.

Snakker ikke om andre

I utgangspunktet skulle rettssaken vare i flere dager, men fordi 37-åringen nå har tilstått alt, er det ventet at den gjøres unna på bare en halv dag.

– Han kommer til å gi en kort forklaring om sine egne forhold, men han vil ikke si noe om noen andre personer i komplekset, sier advokat Bratlien.

– Hvorfor ikke?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Er han redd for represalier fra miljøet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hvordan har han det i dag?

– Han beskriver det som at livet hans er ødelagt, sier Bratlien.

Strafferammen for grov narkotikakriminalitet i 21 års fengsel, men statsadvokat Fari ønsker ikke før rettssaken å si noe om hvor lang straff de vil be om for 37-åringen.