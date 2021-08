Hjemmelaget pizza med tykk bunn

Oppskriften er til en langpanne. Den kan deles på 3 og du kan lage en rund pizza. Se tips for kjøttfri pizza.

Lager du en langpannepizza kan du ha den til middag. Resten avkjøles, settes i kjøleskap og kan brukes til nistemat. Pizza kan også fryses i passende biter. Legges i frossen i nisteboksen, og tines til matpausen. Eller varmes/tines i stekeovnen.

Dette trenger du:

Ca. 9 dl hvetemel

1 pakke gjær (tørrgjær eller fersk)

5 dl lunkent vann

½ dl olivenolje

2 ts salt

½ ts sukker (kan sløyfes)

Pizzafyll:

300- 400 g kjøttdeig eller karbonadedeig

1 løk

1-2 fedd hvitløk

2 -3 ss tomatpuré

1 boks hermetiske tomater

2 ts blandet urtekryddermiks eller oregano

Salt og pepper

Ca. 250 g sopp/sjampinjong (kan sløyfes)

3-4 dl revet gulost til dryss

Slik gjør du:

Bland mel, salt og sukker og tilsett lunkent vann og olje. Elt gjerne deigen i en kjøkkenmaskin i 8-10 minutter, da får du en glatt og smidig deig. Dekk til bakebollen og la deigen heve til dobbelt størrelse.

Lag fyllet mens deigen hever. Finhakk løk og hvitløk. Surr løken og eventuelt sopp blank i olje i en stekepanne med kanter eller bruk en vid gryte. Tilsett kjøttdeig/karbonadedeig og rør om mens den steker, slik at du får en «kornete» brunet/gyllen masse. Tilsett tomatpuré, knuste tomater og krydder og rør godt sammen. Kok opp og la trekke/småkoke til en tykk pizzasaus. Smak til med salt og pepper.

Varm stekeovnen til 220 grader.

Kjevle ut den ferdig hevede pizzadeigen til en tykk bunn på et bakepapir (legg en fuktig klut under bakepapiret, da holder det seg rolig), til passende størrelse til en langpanne. Eller legg deigen over i på stekebrett dekket med bakepapir (eller smurt med olje). Dra/trykk ut deigen slik at deigen dekker stekebrettet og at den er like tykk over det hele, spesielt i kantene (for å unngå at de blir harde/sprøstekte).

Fordel fyllet utover bunnen. Dryss over ost og eventuelt litt ekstra oregano. Stek pizzaen midt i varm stekeovnen ved 220 grader i ca. 25 minutter. Steketid avhengig av hvor tykk bunnen er.

Tips kjøttfri pizza: Erstatt kjøtt med revet gulrot, sellerirot, finhakket paprika ellet andre grønnsaker.