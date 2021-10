Her prøver butikksjefen å åpne en leke ment for treåringer

Programlederne i TV 2 hjelper deg junior, India Dee Roll Kvangarsnes (11) og Hjalmar Hegvik Ruud (10), har erfart at de har fått gaver som inneholder masse unødvendig plast.

– Det er gøy å få gaver, men det er ikke gøy at de er pakket inn i så mye plast og emballasje, sier Hjalmar.

I videovinduet øverst ser du hvordan det gikk da butikksjefen ble utfordret til å åpne leken!

LIKE PRODUKTER: India finner to like dukker. Den ene er pakket inn i plast og den andre ikke. – De er til og med fra samme merke. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

Miljøfokuset de siste årene har bidratt til at mange ønsker å kutte ned på plastforbruket. India og Hjalmar tok seg en tur til Norges største lekebutikk, Extra Leker på Alna i Oslo, for å undersøke lekene butikken selger.

Begge finner produkter som har unødvendig plastemballasje, som for eksempel et Peppa Gris-leketøy.

– Her er det plast utenpå. De har også tatt plast på figurene og tingene inni. De er allerede pakket inn i noe, så hvorfor trenger de da ekstra plast, spør India.

Hjalmar finner også mange lekebiler og traktorer som er pakket inn i papp og plast, og det er særlig én ting han stusser over.

– Rett ved siden står det lekebiler og traktorer som ikke er pakket i plast eller papp, sier han.

Hele denne episoden kan du se på TV 2 Play nå!

SKAL SJEKKES: Hjalmar og India på vei ut av lekebutikken etter å ha brukt mye tid for å finne leker de tror er pakket inn i mye plast og emballasje. Lekene skal åpnes og sjekkes. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

India og Hjalmar kjøper med seg de verste eksemplene for å sjekke hvor mye unødvendig emballasje de egentlig har.

Mye plast

Til å åpne får de hjelp av Thilda Onsager. Hun er spesialagent i Miljøagentene.

Hun sier Miljøagentene er opptatt av å få klimautslippet ned.

IKKE FORNØYD: Programlederne og Thilda er lite fornøyd med hva lekene er pakket inn i. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

– Plast tar lang tid å bryte ned. Det er ikke bra for naturen, dyrene eller for oss mennesker. Vi får i oss fem gram plast i løpet av en uke. Det er like mye som et bankkort, sier hun. (Kilde: «No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People»)

Når de åpner og pakker ut lekene som ble kjøpt i butikken, blir alle sjokkerte.

– Jeg visste det var litt plast i emballasjen på disse lekene, men ikke så mye, sier Thilda.

Thilda legger merke til at det er flere leker som har lag på lag med plast.

– Det er nødvendig å ha litt emballasje for at lekene ikke skal bli ødelagt. Men alt dette er nok ikke nødvendig. Mye av det kunne bare forsvunnet, sier hun.

– Hva kan vi barn gjøre med dette, spør Hjalmar.

– Vi kan bruke retten vår og si ifra. Butikkene har et ganske stort ansvar når de selger leker med så mye plast. De bør snakke med produsentene de kjøper produktene av, sier Thilda.

Utfordrer butikksjefen

India og Hjalmar tar med seg all emballasjen fra lekene de kjøpte hos Extra Leker på Alna tilbake til butikken. Her møter de butikksjef Nina Haukland.

Haukland sier emballasje er viktig for lekene.

– Lekene skal på en måte tåle å bli fraktet langt uten å gå i stykker. De skal være fine og hele når de kommer fram til butikkene. Emballasje er også viktig for at lekene skal se fine ut i hyllene, sier Haukland.

– Noen leker kommer uten plast, mens andre leker som er helt like, kommer ikke med plast. Hvorfor er det sånn?

UTFORDRING: India og Hjalmar utfordrer butikksjefen til å åpne en leke som er ment for barn fra tre år. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2

– Mange leker kommer med gjennomsiktig plast på esken for at man skal kunne se hva som er inni esken før man kjøper det. Det er flere og flere varer som nå kommer uten slik plast. Det er åpne esker istedenfor, slik at man kan kjenne på produktene, sier hun.

India og Hjalmar synes dessuten at mange av produktene er vanskelige å åpne, nettopp fordi det er så mye emballasje på lekene. De utfordrer derfor butikksjefen til å prøve å åpne en leke som er ment for barn fra tre år.

SKAL HA MER FOKUS: Butikksjef Nina Haukland, ved Extra Leker på Alna sier de vil samarbeide med leverandører om fokus på mindre emballasje. Foto: Renold T. Christopher / TV 2.

Vil bli bedre

Butikksjefen sier at de er bevisste på plast og unødvendig emballasje ikke er så bra for miljøet.

– Selv om dere fant mye plast og emballasje i vår butikk, har det blitt mindre, sier hun.

Butikksjefen sier at de stadig jobber for å forbedre seg.

– Vi satser på å jobbe med de leverandørene som viser at de faktisk vil fokusere på mindre emballasje, og viser at de tenker på miljøet. Vi forsøker så godt vi kan, sier Haukland.