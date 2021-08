Ble nektet å kalle firmaet «Fette Reint» - nå har de snudd

I 2020 ble Andreas Eriksen permittert fra reisebyråjobben sin. Da laget han et agentur på vaskemidler.

Firmaet ville han kalle Fette Reint AS. Men navneforslaget ville ikke Brønnøysundregistrene gå med på. I en rekke videoer på sosiale medier startet Eriksen en aksjon for å forsvare ordet «fette» - som er vanligere i nord.

Saken gikk sin seiersgang media, og skapte voldsom debatt om ordet «fette» kan krenke eller ei - eller om det har noe som helst med det kvinnelige kjønnsorganet å gjøre.

Andreas Eriksen nektet å gi opp kampen om navnet. I snart ett år har han kjempet - nå kan han heise flagget til topps.

– Det føles veldig bra, sier en jublende fornøyd Eriksen til TV 2.

Krenk

Det er ifølge NRK Næringsdepartementet som nå har godkjent at firmanavnet kan brukes.

I et syv sider langt vedtak drøfter departementet hvorvidt ordet «fette» betegner et kjønnsorgan, og om det er et støtende ord.

«Fette» mye bruk av ordet «fette» på God morgen Norge

I vedtaket kommer de fram til at kropp og kjønnsorganer ikke er helt uvanlig i dag. I tillegg finnes det også firmanavn allerede som noen kan oppfatte som vulgære.

De konkluderer til slutt med at det ikke er noe negativt med verken mannlige eller kvinnelige kjønnsorganer.

Avslaget fra Brønnøysundregistrene ble derfor forkastet, og bedriften kan nå registrere seg.

En seier

Da Andreas Eriksen besøkte God Morgen Norge for å fortelle om avslaget for en tid tilbake, var han opptatt av at Norge er et land med et rikt og frodig språk.

Han mente at en rengjøringsbedrift i nord burde ha et klingende navn som Fette Reint.

– Siden vi selger ekstremt bra vaskemidler og holder til i Nord-Norge ville vi symbolisere de to tingene i navnet vi valgte, sa Eriksen til God Morgen Norge da.

Ifølge Eriksen er ordet «fette» et positivt ord i nord som brukes forsterkende foran adjektiv.

– Du kan være «fette » fin, «fette » kul eller «fette » lat, alt ettersom hvordan man vil beskrive seg selv og andre, forklarte Eriksen.

Når TV 2 snakker med Eriksen nå er han veldig lettet over det som har skjedd. Men han understreker at det har vært en kamp - og den har vært viktig å ta.

– Det har vært mange tanker og følelser underveis, både positive og negative. At det gikk veien er kjempekult, sier Eriksen.

For Eriksen har dette vært en prinsippsak som har vært for viktig til å la gå. Han takker alle som har støttet ham underveis.

– Dette navnet har engasjert publikum på en positiv måte. Når man får hyggelig respons og tilbakemelding vil man gjerne bruke det navnet. Det har vært mye støtte, og det er jeg glad for, sier Eriksen.