Eksperten tror Artetas signeringer vil koste ham jobben – supporterne hyller kjøpene

Forrige sesong ble en fiasko for Mikel Arteta og Arsenal. Etter å ha endt på åttendeplass må klubben for første gang på 26 år klare seg uten spill i de europeiske turneringene.

Etter sesongens to første kamper står Arsenal med fattige null poeng. Lørdag kan rekken bli lengre når regjerende ligamester Manchester City står på motsatt banehalvdel.

– Jeg tror Arsenal denne sesongen, som forrige sesong, er sjanseløse på topp fire. Ender de på femteplass skal de være meget fornøyd. Det er en fordel at de ikke spiller i Europa. Historisk har de gjort det bra i serien etter at de har vært slått ut. Men på papiret ser de ikke noe spesielt bedre ut enn Leicester, Tottenham, West Ham og Everton.

Det er dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Etter marerittsesongen har Arsenal vært aktiv på overgangsmarkedet for å forsterke stallen til denne sesongen. Ifølge Transfermarkt har Arsenal brukt 1,5 milliarder kroner på nye spillere.

Ben White (600 millioner kroner), Martin Ødegaard (360 millioner kroner), Aaron Ramsdale (290 millioner kroner), Albert Sambi Lokonga (180 millioner kroner) og Nuno Tavares (83 millioner kroner) har alle blitt hentet inn.

– Overgangene vil koste Arteta jobben

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp har liten forståelse for Arsenals valg på overgangsmarkedet denne sommeren. Han er lite imponert over hva London-klubben har fått ut av 1,5 milliarder kroner.

– De har brukt veldig mye penger, men de ser ikke veldig forsterket ut. Ben White kan selvsagt bli bra, men han er britisk, og dermed ekstremt dyr. Det er ikke gitt at han blir verdensklasse.

– Signeringen av Aaron Ramsdale synes jeg er veldig rar. Han har tre nedrykk på CV-en. De må jo nesten ha planer om at han skal bli førstekeeper den dagen Bernd Leno drar videre. Jeg ser ikke på Ramsdale som en keeper som kan løfte Arsenal, sier Huseklepp.

STORT TALENT: 21 år gamle Albert Sambi Lokonga har vist glimt av hva han kan tilby Arsenal, men unggutten klarer neppe å snu den dårlige trenden alene. Foto: David Klein

BBC-ekspert og tidligere Premier League-profil Micah Richards var nådeløs da han fikk spørsmål om Arsenals sommerkjøp etter tapet mot Chelsea. Han tror kjøpene kommer til å koste Arteta jobben.

– De signerer spillere for fremtiden. Det er nesten som om de innser at de ikke kommer til å klare å hente verdensklassespillere. Dessverre vil det å kjøpe unge spillere komme til å koste jobben for Mikel Arteta, mener Richards.

Mens ekspertene er kritiske til Arsenals signeringer er supporterlederen til klubbens norske supporterklubb, Ronny Madsen, veldig fornøyd.

– Arsenal har vært veldig klar på at de forsterker laget med talenter. Det er ikke disse kjøpene som sender dem opp i kampen om topp fire. Jeg tror disse kjøpene er gjort basert på en klar plan de har staket ut. Og akkurat det å ha en klar plan er noe supporterne har skreket etter i mange år. Jeg er veldig fornøyd med sommerens overganger, sier Madsen.

Tror Arteta har stor støtte blant ledelsen

En av dem som har fulgt Arsenal tettest de siste 20 årene er Andrew Mangan. Daglig blogger han om Arsenal for nesten 400.000 følgere på Twitter.

Etter at Arteta tok over Arsenal har klubben 1.78 poeng i snitt. I løpet av 88 kamper har Arsenal vunnet 47, spilt 16 uavgjort og tapt 25 kamper.

– Arteta er nødt til å komme i gang med å vinne fotballkamper. Det er ikke tvil om det. Samtidig så tror jeg det ytre presset er mye mer intenst, enn det han opplever fra ledelsen i klubben. De har gitt ham seriøse muskler på overgangsmarkedet, noe som må bety at de er villig til å gi ham tid, sier Mangan til TV 2.

Supporterlederen til Arsenals norske supporterklubb, Ronny Madsen, mener man må ha tålmodighet til Artetas prosjekt.

– Jeg vet ikke om vi er delt på midten, eller om det er 70-30, hvor 30 prosent ønsker Arteta vekk. Tålmodigheten i fotballen er ekstremt kort, spesielt hos Arsenal-supportere. Det er nesten vondt å se all skrikingen på sosiale medier. Jeg tror alt kommer med tiden, sier Madsen.

LYSPUNKT: Et av få lyspunkt for Arteta var da Arsenal sikret seg FA-cup-trofeet i 2020. Foto: Catherine Ivill

Dette mener de om Ødegaard-signeringen

Ifølge Transfermarkt betalte Arsenal 360 millioner kroner for Martin Ødegaard. Nordmannen ble med det klubbens tiende dyreste signering gjennom tidende.

– Martin Ødegaard er en avgjørende signering for oss. Arsenal mangler kreativitet, og det er noe Ødegaard kommer med, sier Andrew Mangan.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er ikke i tvil. Dersom Ødegaard skal bli en suksess i Arsenal er han nødt til å finne tilbake til sin gamle form.

– Ødegaards låneopphold i Arsenal forrige sesong var helt greit. Han leverte ikke bemerkelsesverdig, men heller ikke dårlig. Den Ødegaard jeg håper vi får se nå er den Ødegaard som herjet for Real Sociedad og Strømsgodset. Det er den spilleren Arsenal trenger.

– Han er nødt til å være mer ambisiøs i måten han spiller på. Han må ta flere sjanser. Det blir for mye pasninger på tvers og bakover. Han er rett og slett nødt til å finne tilbake til det som gjør ham til Martin Ødegaard. Det er at han har et enormt blikk for spillet, og da er han nødt til å bli mer vågal, sier Huseklepp.

Klubbens neste hinder er Manchester City og med tap der står Arsenal med null poeng på sesongens tre første kamper. Det stresser ikke Ronny Madsen.

– Jeg tenker sesongen for oss tarter mot Norwich 11. september.