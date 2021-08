Nå er det Formel 1-feber i Norge: – Interessen har eksplodert

Det er ikke bare toppen av motorsport, men også et av de største idrettsarrangementene i verden.

Likevel har Formel 1 aldri vært noen stor begivenhet i Norge. Frem til nå.

Det siste året har interessen nærmest eksplodert. Seertallene på enkelte løp er tidoblet og Formel 1 har blitt en snakkis rundt både lunsj- og middagsbord – landet rundt.

– Interessen er helt hinsides og noe vi aldri har opplevd i motorsport-sammenheng i Norge. Dette er historisk og i mine øyne mye større enn Petter Solberg-effekten, da han ble verdensmester i rally i 2003.

Det forteller en superentusiastisk Formel 1-kommentator, Atle Gulbrandsen, til Broom.

Det er kun 20 førere i verden som får lov til å kjøre Formel 1.

Netflix-suksess

Det er Netflix-suksessen «Drive to Survive» som har store deler av æren for Formel 1-feberen vi opplever om dagen.

Det er ikke uvanlig med langt over 100.000 publikummere under et løp. Foto: Scanpix

– De har åpnet opp sporten og viser hva som skjer i kulissene. Ikke minst blir vi bedre kjent med både team, førerne og hele Formel 1-sirkuset. Det er ingen tvil om at serien har vært en avgjørende bidragsyter. Samtidig er det ikke Netflix alene som skal ha all ære. Folk har fått øyene opp fort sporten og digger den, sier Gulbrandsen.

At selve sporten også engasjerer, er ikke så vanskelig å forstå. Her konkurrerer 20 av de raskeste førerne i verden – i ekstreme biler. Vi snakker drøyt 1.000 hk fordelt på rundt 750 kilo.

Nederlandske Max Verstappen er en av de største stjernene i Formel 1 for tiden. 23-åringen kjører for Red Bull Racing. Foto: Scanpix

Må oppleves

Sammen med heftig aerodynamikk er dagens Formel 1-biler uten tvil de raskeste bilene på planeten – rundt en bane.

0-300-0 km/t er i mål på rundt 10 sekunder, mens toppfarten er cirka 360 km/t.

– Man klarer ikke å forstå hvor fort bilene faktisk kjører, før man ser dem live. Det er helt unikt. Bilene kommer i 350 km/t inn mot en sving. Som publikum blir mange sjokkert over hastigheten, men ikke minst hvor sent førene bremser inn, sier Gulbrandsen, som har vært på utallige løp de siste par tiårene.

Atle Gulbrandsen (t.h) har kommentert Formel 1 helt siden 1997.

Astronomiske summer

– Ut over ekstreme ytelser, hva tror du engasjerer sånn med sporten?

Motorene er bare på 1,6 liter. Likevel leverer de rundt 1.000 hk. Foto: Scanpix

– Det er hele pakken. Etter Netflix-serien har mange forstått mer av politikken og strategien rundt. Ikke minst er det astronomiske summer i spill. Tidligere kunne et team bruke fire milliarder kroner per sesong på to førere. Nå er det et tak på 1,5 milliarder kroner per team, sier Atle og legger til:

– Det er naturligvis også en kjendis- og glamourfaktor inne i bildet. Her samles verdensstjerner og flere titalls tusen publikummere for å se toppidrett på øverste nivå. Det er et sirkus!

For bilentusiastene er naturligvis bilene og teknologiutviklingen et høydepunkt.

– Absolutt! Her jobber de beste ingeniørene i verden med å finpusse alle detaljer. Hybridmotorene som benyttes i dag, er de mest avanserte i verden. Vi ser også at Formel 1 baner vei for teknologi man finner i vanlige personbiler senere, forteller Gulbrandsen.

Ferrari har vært med i gamet i mange år og gjorde braksuksess med Michael Schumacher på 2000-tallet. Foto: Scanpix

Dennis Hauger kan bli historisk

At Formel 1-interessen er rekordhøy i Norge om dagen, skyldes også 18 år gamle Dennis Hauger fra Aurskog.

Han kan med stor sannsynlighet bli Norges første Formel 1-fører om kun få år.

Dennis Hauger kan bli Norges første F1-fører. Foto: Scanpix

– Dennis har virkelig imponert i Formel 3 nå det siste året. Dette er en klasse et par nivå under Formel 1. Dersom han kommer til å levere like godt i Formel 2, vil han til å klare det. Det er jeg overbevist om, smiler Atle.

– Og da vil Formel 1-interessen eskalere ytterligere?

– Utvilsomt. Kommer Dennis Hauger til Formel 1, blir det satt opp egne charterfly fra Norge til ulike løp. Går det veien, vil Dennis bli en av Norges største idrettsprofiler, på linje med Erling Braut Haaland, Ingebrigtsen-brødrene og Viktor Hovland. Dette blir ekstremt spennende å følge, avslutter Atle Gulbrandsen.

