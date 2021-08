Tilbake igjen et halvt år etter stygg velt: – Det er litt surrealistisk

– Det er ikke helt bra igjen enda. I normaltilstand har jeg ikke smerter, men smertene kan fremprovoseres. Og det er et leddbånd som er fryktelig stramt. Så det er visse begrensninger, men det er bra nok til å ta nye steg, sier Carl Fredrik Hagen.

29-åringen er på Gardermoen med destinasjon Tyskland og Deutschland Tour.

Det fire dager lange etapperittet blir hans første ritt siden slutten av februar, etter at han veltet stygt på en treningstur i starten av mars og ødela skulderen.

– Det er litt surrealistisk. For noen måneder siden føltes det så sinnssykt langt unna, så det er spesielt å være tilbake. Samtidig er det godt å kjenne at kroppen har blitt såpass bra at jeg kan konkurrere igjen. At det er trygt. For meg er det en seier bare å kunne sykle ritt denne sesongen, sier han.

Satser mot mindre etapperitt - ikke mesterskap

Hagen mistet det som skulle være sesongens to store mål, Giro d'Italia og OL i Tokyo, og har i stedet måtte trene mye alternativt.

De siste åtte ukene har kunnet sykle utendørs igjen.

– Hovedmålet er å komme seg gjennom rittet på en bra måte, kjenne på skulderen, og se hva som må jobbes med. Så legger vi en plan etter det, forteller han.

Om alt går etter planen, vil 29-åringen fra Oppegård bli å se i Slovakia rundt og Kroatia rundt etter Tyskland-turen.

Å presse seg inn i Norges tropp til EM i Italia eller VM i Belgia i slutten av september er «i utangspunktet ikke aktuelt».

– Hvor mye av formen din har du mistet på det lange avbrekket?

– Jeg har ikke mistet så mye av grunnlaget, egentlig. Jeg føler jeg har klart å holde det i sjakk. Den rittspesifikke formen er noe man først får med å sykle ritt, men grunnformen tror jeg skal være grei.

– Tar litt tid før jeg er 100 prosent komfortabel

Israel Start-Up Nation-rytteren, som har kontrakt med laget ut neste sesong, er ikke spesielt nervøs for å sitte side om side igjen i et stort felt i høy hastighet etter ulykken.

– Jeg er ikke redd. Men det tar nok litt tid før jeg føler meg 100 prosent komfortabel. Men jeg har syklet i felt såpass mange timer i mitt liv, så det vil nok gå litt på autopilot, sier han.

– Har det vært tøft å være på sidelinjen såpass lenge?

– Det har på mange måter vært tøft. Jeg har måtte jobbe ganske hardt mentalt flere ganger. Men samtidig har jeg forsøkt å vri det om til positiv tenking og prøve å motivere meg utifra de mulighetene jeg har. Totalt sett føler jeg at jeg kommer styrket ut av dette.