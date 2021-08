Hyret privatdetektiv for å finne norske etterretningsmenn

En navngitt norsk tjenestemann i Forsvarets etterretningstjeneste var blant Ølen Betong Gruppens kronvitner i lagmannsretten denne uken.

Mannen, som tidligere er blitt omtalt med kodenavnet «Peik», skal ha vært sentral i operasjonen som førte til at Frode Berg ble pågrepet og dømt for spionasje i Russland.

Ølen Betongs advokater mente «Peik» ville kunne kaste lys over hva som skjedde i spionskandalen, som senere skal ha fått konsekvenser også for forretningsmannen Atle Berge.

Lagmannsretten vedtok forrige uke at mannen ikke kunne vitne på grunn av taushetsplikten, men Ølen Betongs advokater fikk likevel det de ønsket - en bekreftelse.

– Lagmannsretten har lagt til grunn at han tilhørte Etterretningstjenesten, og da har vi oppnådd det vi ønsket, sier advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen til TV 2.

Funnet på 24 timer

E-tjenesten har ikke villet bekrefte eller avkrefte at «Peik» var mannen som vervet og styrte Frode Bergs virksomhet som kurer i Russland.

Til tross for at han er navngitt både i den russiske tiltalebeslutningen mot Frode Berg og i rettsdokumentene knyttet til Ølen Betong-saken, viste mannen seg vanskelig å oppspore.

Betongfirmaet måtte hyre privatdetektiver for å finne ut hvor han bodde, slik at en stevning kunne sendes.

– De fant ham i løpet av 24 timer, sier Skaarberg Holen.

En annen navngitt norsk etterretningsmann som også skal ha hatt befatning med Frode Berg-saken klarte de ikke å oppspore.

Spionthriller

Saken som betong-gründer Atle Berge har anlagt mot de norske hysj-tjenestene har allerede alle ingrediensene fra en spionthriller:

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg satt nesten to år i russisk fengsel etter å ha blitt siktet for spionasje til fordel for Norge. Foto: TV 2/Privat

Overvåkning, hemmelige vervingsforsøk, brutale avhør der pistol og sprøyter med sannhetsserum skal ha blitt brukt til å få to nordmenn til å bekrefte at de var spioner. Og i bakgrunnen russiske oljemillioner, som forretningsmannen fra Ølen gikk glipp av.

I retten denne uken vil saksøkers advokater argumentere hardt for at E-tjenestens tabber i Frode Berg-saken også gikk ut over uskyldige nordmenn og at staten må dekke tapet på minst 162 millioner kroner.

– Hvis retten skal ta dette til følge er det kanskje mange som vil kunne saksøke staten?

– Vi vet ikke hvor mange som har lidd tap. Men generelt er det jo slik at skadevoldende handlinger, utløser erstatningsansvar. Og her er ikke staten noe unntak, sier Skaarberg Holen til TV 2.

– Må ikke skaden også ha vært påregnelig?

– Det tror jeg i høyeste grad vi kan si det var, sier advokaten.

Hovedpersonen kommer

Erstatningssaken i Borgarting er første gang skandalen rundt Frode Bergs spiondom blir gjenstand for et oppgjør i retten.

Ifølge advokat John Christian Elden, som også stiller i retten for Ølen Betong, er det også første gang de norske hemmelige tjenestene blir saksøkt.

– Men i denne saken mener vi det er på sin plass, sier Elden til TV 2.

Regjeringsadvokaten, som representerer staten, mener derimot at Frode Bergs sak er helt uvesentlig for Ølen Betongs søksmål.

– Det er ikke noe i Frode Berg-saken som tilsier at Ølen Betong har krav på erstatning, sier prosessfullmektig Ingrid Skog Hauge.

Likevel har lagmannsretten akseptert at Frode Berg får vitne. Og han skal nå forklare seg allerede tirsdag ettermiddag.

Da saken gikk for tingretten i februar 2020, avviste Berg at det var noen forbindelse mellom hans sak og Berges utestengning fra Russland.

Men Skaarberg Holen håper andre av vitnene vil underbygge søksmålet.

– Vi har mange spennende vitner som kommer, inklusive de som har vært med på å avdekke hva som er skjedd i saken her.