Preget Bråthen om støtten: – Det er veldig sterkt

Tirsdag hopper Daniel Tande igjen for første gang etter den alvorlige ulykken. Clas Brede Bråthen var på plass, og fikk spørsmål om den pågående konflikten med Skiforbundet.

Han satte ord på hva støtten fra landslaget har betydd den siste tiden.

– Det er vanskelig å sette ord på. Det er veldig sterkt, sier en preget Bråthen.

– Jeg tror alle skjønner det at det å bli verdsatt av folk du har enorm respekt for og folk som betyr mye for deg, er jo på mange måter det som er viktig her i livet. Det er jo derfor jeg er her også, for å se på Daniel og prøve å håpe at det kommer i gang slik som vi alle sammen håper at det skal, forklarer Bråthen videre.

– Hvordan har det vært å oppleve at saken din har vært offentlig?

– Nei, jeg synes jo selvfølgelig at det hadde vært best for alle parter om det ikke var noen sak i det hele tatt. Når det er blitt som det er blitt, får vi bare komme oss videre. Så får vi håpe at utfallet blir at det blir bedre for dagens skihoppere og fremtidens skihoppere. Det er ikke noe annet jeg har å si i den sammenhengen, egentlig.

Bråthen og Tande har kjent hverandre i en årrekke, og hopperen beskriver situasjonen rundt hoppsjefen som «fryktelig kjedelig».

– Det er fryktelig kjedelig. Jeg unner ham ikke den stormen han står oppi i nå. Det virker ufortjent, uten at jeg kan si så mye om saken. Han er en god venn å ha i hoppbakken og jeg håper han fortsetter, sier Tande.

– Vi har gjort alt vi kan

Bråthen fikk også spørsmål om det var mulig for ham å fortsette som sportssjef etter uroen som har vært den siste tiden.

– Jeg har det fortsatt helt topp i hoppbakken, jeg. Det er ingen andre plasser i verden jeg har det bedre enn i hoppbakker, sier Bråthen.

– Nå er det ikke sånn at dette her er noe som oppstod i går da. Jeg har alltid hatt interessante diskusjoner og vært i friske prosesser for å komme videre. Det har alltid ført til at hoppsporten har kommet videre. Vi er der vi er nå som følge av at vi er en gjeng som på en måte tar de nødvendige fightene vi tar. Så tar det oss videre, og vi er fortsatt en veldig sammensveiset gjeng i hoppsporten. Og det er jo hoppsporten jeg er glad i. Det er den jeg jobber for. Det er ingen begrensinger for hva jeg er villig til å gjøre for hoppsporten, fortsetter hoppsjefen.

– Kan det gjøre at du blir vanskelig å samarbeide med?

– Det får andre svare på.

Bråthen sier han har forsøkt å ha samtaler med Skiforbundet for å løse konflikten.

– Det har jeg prøvd hele tiden. Det kommer historien til å vise. Vi har gjort alt vi kan for at dette skal bli løst på en annen måte enn der vi er nå.

På spørsmål om han selv føler at han kunne gjort noe annerledes, svarer Bråthen slik:

– Jeg har alltid gjort alle mine valg og prioriteringer i forhold til hva jeg tenker er best for hoppsporten. Hvis noen av de valgene har ført til de tingene vi er i nå, så er det selvfølgelig synd. Men det har aldri vært noen annen motivasjon bak valgene mine enn hva som er best for utøverne i hoppsporten og hoppsporten. Det kommer det heller aldri til å være.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fulgt min fars gode råd, som han alltid sa til meg: «Du må huske på en ting, Clas, det er en person du skal leve med resten av livet. Sørg for at du kan se han i øynene i speilet om morgenen». Det er deg selv du skal leve med resten av livet, sørg for at du kan gjøre det med rak rygg. Jeg føler at jeg hele tiden gjør det, fortsetter Bråthen.

– Jeg er selvfølgelig i denne jobben fordi jeg elsker skihopping, men ikke for at jeg elsker å være i den posisjonen i skihopping. Jeg elsker skihopping, og det tror jeg at jeg alltid kommer til å gjøre. Det handler om idrettens egenart og folkene i idretten. Det er dem jeg er her for, og så lenge jeg har støtte fra dem og ser at vi kan komme videre uansett hvor dårlig vær det er rundt oss. Selvfølgelig drar jeg på jobben hver dag med stor glede, gleder meg til å dra til Lillehammer etterpå og møte resten av den flotte gjengen. Det er ingenting som er mørke skyer over det å være i hoppbakken med utøverne våre.

Bakgrunnen for konflikten er at Bråthen ikke får fornyet sin kontrakt med Skiforbundet neste år. Det til tross for støtte fra utøvere og trenere. Bråthen er ansatt på en kontrakt som utløper i april neste år, men Skiforbundet vil altså ikke forlenge denne kontrakten. Det har skapt opprør hos hopperne.

Via sin advokat har Bråthen varslet et søksmål mot Skiforbundet der han krever fast jobb. Han mener også at han straffes for å ha varslet om uverdige arbeidsforhold.