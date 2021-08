Voldtektstiltalt reality-deltaker får hundretusener i økonomisk sanksjon

TV 2 og God kveld Norge får opplyst at reality-deltakeren som risikerer opp til seks år i fengsel på grunn av en voldtektstiltale, får en kraftig økonomisk sanksjon av TV-kanalen.

Årsaken er at vedkommende angivelig var pliktet til å opplyse om pågående rettsprosesser før deltakelsen i reality-programmet. Da personen ikke gjorde dette, brøt deltakeren kontrakten med kanalen.

Forsvarsadvokaten til reality-profilen bekrefter at de har fått beskjed om dette.

– Han er ikke straffedømt, og han erklærer ikke straffskyld. Hvert år tas det ut siktelser som ikke fører noen vei. At en siktelse skal være grunnlag for et slikt kontraktsbrudd, er derfor noe vi ikke nødvendigvis er enige i. Vi går gjennom kontrakten nå for å se om det faktisk har vært et kontraktsbrudd eller ikke. Vi mener denne saken ikke er avklart.

Hevder kjendisen var truende

Opplysningene som TV 2 og God kveld Norge har hentet, tilsier at dette betyr en økonomisk sanksjon i hundretusenkronersklassen.

I tiltalen mot reality-profilen, står det at vedkommende opptrådte fysisk pågående mot fornærmede, som var mindreårig på dette tidspunktet, blant annet ved å slå fornærmede i ansiktet og si «at det var slikt som kunne skje dersom h*n motsatte seg.»

Forsvarsadvokaten forteller at klienten hans tar sterk avstand fra disse beskyldningene, på lik linje som han tar sterk avstand til hele tiltalen. Den tiltalte har hele veien sagt at samleie aldri fant sted.

Forhåndsdømming?

I et tidligere intervju med God kveld Norge reagerte bistandsadvokaten på at sesongen med reality-profilen ikke ble fjernet fra strømmetjenester.

Forsvarsadvokaten på sin side syns det er merkelig at man eventuelt skulle ha fjernet en sesong før noen er dømt, og mener at det hadde vært ren forhåndsdømming.

Rettssaken går over fire dager og er berammet mot slutten av året.

TV 2 og God kveld Norge har kontaktet TV-kanalen, som ikke ønsker å kommentere saken.