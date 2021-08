Overbevist om at hun drepte barnet sitt med vaksine: – Skyldfølelsen og frykten gikk i spiral

Artist og TV-personlighet Frankie Bridge åpner opp om et valg hun tok da barnet skulle ha vaksine. Dette valget skulle utløse en angstfølelse uten like.

I en ny bok, som Frankie Bridge kaller «Grow: Motherhood, Mental Health & Me», forteller skuespilleren at hun har kjempet for å få bedre mental helse.

Da hun slet som verst med hennes mentale helse, trodde 32-åringen at hun hadde drept barnet sitt da hun ga ham en vaksine for tidlig.

FORFATTER: Bridge har skrevet flere bøker etter at hun kom i medias søkelys. Foto: Stella Pictures

Vannkopper

Da «The Saturday»-stjernen ble mor før første gang ble angsten forverret. I boken forteller hun at hun ga sønnen Parker vaksinen for vannkopper da han var baby.

Da hun fikk beskjed om at denne vaksinen ikke burde settes på barn under ett år, fikk hun psykiske problemer.

«Skyldfølelsen og frykten jeg hadde følt gjennom dagen, gikk i spiral. Og det resulterte i et fullstendig sammenbrudd».

«Jeg ble paranoid og overbevist om at jeg hadde drept barnet mitt, før han virkelig fikk sjansen til å leve».

POPULÆRE: Paret er verdenskjente, og har blant annet deltatt i programmet «Married to a celebrity: the survival guide». Foto: Stella Pictures

Åpenhjertig dame

Senere fikk hun beskjed om at den tidlige vaksinasjonen kun gjorde at den var ineffektiv, og ikke skadelig.

I boken forteller hun også at hun har slitt med slik krisemaksimering hele livet, men at det ble verre da hun plutselig hadde ansvar for et annet menneske.

TV-personligheten er kjent for å alltid ha snakket åpent om psykisk helse, i håp om å hjelpe andre.

Skuespilleren, som også har bakgrunn innen musikk, har to barn med fotballspiller Wayne Bridge. De to har vært gift siden 2014.