Her er uredd Tande tilbake i hoppbakken etter skrekkfallet: – Andre var nok mer nervøse enn meg

Se Tande hoppe igjen øverst!

Det var 25. mars Daniel-André Tande (27) ble fraktet til sykehuset i Ljubljana med helikopter etter stygt fall i skiflygingsbakken i Planica. Nordmannen ble lagt i kunstig koma etter fallet.

Noen måneder etter var han imidlertid tilbake i trening. Han understreket i et intervju med TV 2 i juni at han ikke er blitt redd etter skrekkfallet i Planica.

– Jeg vil ikke si at jeg har noen frykt. Selvfølgelig har man respekt for det man holder på med, men det er stor forskjell å ha respekt for det man holder på med og være redd for det man holder på med. Hadde man vært redd, hadde man ikke klart å prestere på det nivået man har fått til så langt, sa Tande til TV 2 den gang.

Tirsdag var han tilbake i hoppbakken. Tande gjennomførte hopp i Midtstubakken, like ved Holmenkollen.

– Det var veldig godt. Det var Ikke annerledes enn andre ganger, bortsett fra at jeg gledet meg mer enn det jeg vanligvis gjør. Men det var en vanlig dag i hoppbakken for meg, selv om andre nok var litt mer nervøse enn jeg var, sier Tande til TV 2 etter comebackhoppene.

– Hvordan er formen?

– Formen er bra tatt i betraktning at jeg ikke har hoppet på en stund. Det er gøy å være i gang igjen. Jeg har ventet lenge, og at det går så bra som det gjør, det gjør det enda deiligere, svarer han.

Han håper å kunne være med å kjempe i toppen allerede kommende sesong.

– Jeg kjenner meg trygg på at jeg kan være med å kjempe i toppen. Jeg har aldri vært i tvil, en eneste dag, slår han fast.

SMILTE: Tande er glad for å være tilbake. Foto: TV 2

Rørt hoppsjef

Sportssjef Clas Brede Bråthen var nesten rørt etter å ha sett Daniel-André Tande sette utfor.

– Daniel er en av de flotteste idrettsutøverne vi har, og han betyr mye for idretten vår. Daniel har på en måte også en spesiell betydning for meg fordi han er fra samme område. Jeg har alltid hatt et spesielt forhold til Kongsberg fordi jeg er glad i hoppsporten. Kongsberg er ikke bare hoppsportens vugge, det er også moderne skisportsvugge, sier han til TV 2.

– Jeg er vokst opp med Birger Ruud, historiene og alt det der. Jeg har kjent Daniel siden han var 13 år med alt det som han har vært igjennom. Det å se en utøver som du er så glad i, ligge i en situasjon hvor du faktisk tror han er død, for igjen å oppleve det jeg opplevde her i går, det blir på mange måter verdt alt det andre. All den tiden du bruker i idretten, som kanskje går utover familie og andre. Den forsakelsen når du står her og ser det jeg så i går er ubetalelig, det er det ingen tvil om, slår han fast.

Bråthen innrømmer det kom noen tårer etter Tandes comeback etter skrekkskaden.

– Tårene trillet, det var sterkt. Så er det ikke første gang hoppsjefen griner, så det er ikke noe sensasjon i det. Men det blir veldig emosjonelt sterkt når det er en utøver som du har vært igjennom det der med. Sitte ved sykesengen og sett hvor ille tilrettet han er. Den beskjeden jeg ventet på i Planica, de 20 minuttene før jeg fikk en annen beskjed, kanskje enste gangen i min karriere som sportssjef der jeg har vært helt sikker på at dette er det ikke verdt, mener Bråthen.

– Da jeg stod på sletta der og var på en måte sikker på et så dårlig utfall som overhodet mulig, så bare skjønte jeg ikke hvorfor jeg drev med det jeg drev med. Det var ikke bra i det hele tatt. Så skjønner du det igjen ganger ti når du var her i går, konstaterer han.

COMEBACK: Tande var tilbake i hoppbakken tirsdag. Foto: Foto: Kristin Grønning

Sammenlignes med Aksel Lund Svindal

Bråthen var aldri i tvil om at Tande ville komme tilbake og reise seg etter fallet. Han trekker paralleller til Aksel Lund Svindals mange comeback i alpinsporten.

– Jeg har alltid sagt at du kommer deg igjennom hva som helst bare kjærligheten, eller dedikasjonen til det du driver med er sterk nok. Det viste jo for eksempel Aksel Lund Svindal med all mulig tydelighet. Sånn sett visste jeg at Daniel hadde det. Han har den der enorme kjærligheten til idretten vår, som gjør at du føler deg trygg på at dette kommer han seg igjennom, konkluderer han.