Klaveness med kraftsalve mot regjeringen

Mandag kveld kom nådestøtet for NFFs håp om å slippe inn mer enn 7000 tilskuere til kampen mot Nederland på Ullevaal - eller ca 25 prosent av tribunekapasiteten.

– Jeg er glad for at vi kan ha så mange som 7000 tilskuere på Ullevaal mot Nederland, og kan bekrefte at den nederlandske landslagstroppen vil få reise inn i landet, sa kulturminister Abid Raja i en uttalelse til TV 2 i går.

– Blir avspist

NFF ba i utgangspunktet om 20 000 tilskuere, noe som ble avslått, før de sammen med Norges Idrettsforbund søkte på nytt og i verste fall ba om en forskriftsendring slik at de kunne fylle opp halvparten av stadion.

BLIR GLISSENT IGJEN: Setene blir mer dekket av bannere enn av tilskuere når Norge tar imot Nederland til storkamp. Foto: Stian Lysberg Solum

Forutsetningen for å slippe inn var grønt koronasertifikat eller en negativ koronatest i forkant av kampen - som ville være mulig å ta utenfor stadion.

Nå tar direktør for toppfotball og landslag i NFF, Lise Klaveness, et oppgjør med regjeringen og deres (manglende) vilje til å respektere toppidretten.

– Det er skuffende igjen å bli avspist med et «hvorfor skal dere når ikke andre»-svar. Sammen med NIF har vi forsøkt å beskrive hvorfor myndighetene trygt kan gi disse tillatelsene. Men det krever selvsagt politisk vilje til å prioritere og respektere toppidretten. Vilje til å drøfte før beslutninger som rammer toppidretten tas, til å lytte og forstå.

– Vi må bare erkjenne at regjeringen ikke har politisk vilje til å virkelig gi idretten plass og prioritet. Og da blir våre argumenter støy og våre forespørsler om helt grunnleggende avklaringer unødvendige omkamper, sier Klaveness.

I sitt avslag til NFF uttaler Abid Raja at han har «stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest».

– Men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier. Som alle andre fikk de ikke medhold for det, og har nå spurt på nytt. Det endrer ikke regjeringens svar, sier han.

BLIR SKLITAKLET AV KLAVENESS: Kultur- og idrettsminister Abid Raja. Foto: Trond Reidar Teigen

Men Klaveness synes ikke argumentasjonen fra regjeringen holder mål.

–Idretten og toppidretten, flaggskipene i Norges desidert største bevegelse, fortjener større nysgjerrighet og engasjement for hvordan tillatelser kan gis på en forsvarlig måte.

– Hele covid 19-regelverket er for øvrig et lappeteppe av ulike unntak og tilpasninger som treffer sektorer ulikt. Naturlig og ikke annet å forvente under en krise. Vi ba om at myndighetene gjorde en konkret vurdering på toppidrettens område. I alle gjenåpningstrinn hittil har myndighetene avveket fra opprinnelig plan, påpeker hun.

Ble påvirket av uttalelser

Trinn 4 i gjenåpningsplanen er blitt utsatt en rekke ganger, men helse- og omsorgsminister Bent Høie har antydet at den vil inntreffe rundt tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose.

Det betyr trolig i første halvdel av september. Men cirka en uke for seint for Norge - Nederland.

7. september møter Norge for øvrig Gibraltar på Ullevaal - men da skal det jobbes godt for å utnytte et eventuelt frislipp av tilskuere...

– Til høstens viktigste landskamp ba vi om å få lov til å arrangere vår første kvalikkamp i Norge og med støtte av et større publikum av fullvaksinerte eller testede mennesker.

– De fleste sårbare er vaksinert og vi ble påvirket av uttalelser fra statsråder om at samfunnet er mer eller mindre normalisert i løpet av september, sier Klaveness.

Med det som kan minne om en dose sarkasme konstaterer hun at NFF i hvert fall fikk svar på et nokså grunnleggende logistikk-spørsmål mandag kveld:

– Halvannen uke før samlingen har vi nå fått svar på det første spørsmålet: Nederland tillates adgang til Norge når de kommer om noen dager. Det er bra.