TV 2s eksperter: Slik er status før de viktige landskampene

Lad opp til Norge-Nederland med buildup fra Ullevaal onsdag klokken 13.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Norges landslag går inn i en ekstremt viktig uke. Trolig vil de neste tre kampene avgjøre om Ståle Solbakken og spillerne henger med i kvaliken til VM i Qatar i 2022.

Før kampene mot Nederland (h), Latvia (b) og Gibraltar (h) står landslaget med seks poeng av ni mulige. Ingen i gruppen har klart å vinne sine tre første kamper.

Øverst ligger Tyrkia med sju poeng, mens Nederland, Montenegro og Norge følger bak med seks. Nederst i gruppen ligger Gibraltar med null poeng, mens Latvia står med ett poeng.

Alle kampene ser du selvsagt på TV 2. Onsdag starter det når Norge tar imot Nederland på Ullevaal. Kampen sendes på TV 2 og Play fra 20.00.

Slik har spillerne i den norske troppen gjort det for sine respektive klubber:

Erling Braut Haaland ble matchvinner på overtid mot Hoffenheim og står med tre mål og to målgivende pasninger etter Borussia Dortmunds to første kamper i Bundesliga denne sesongen.

– Han gjør det han er best i verden på, nemlig å sette ballen i mål. I tillegg til at han blir matchvinner gjør han mye annet bra og kunne hatt en målgivende pasning, sier TV 2s fotballkommentator Jesper Mathisen etter kampen.

Han synes Braut Haaland ser skarp ut før landslagssamlingen.

– Haaland er vår viktigste spiller. Mot en motstander som Nederland, uten Sørloth, hviler veldig mye på hans skuldre offensivt. Solbakken må få han i gang dersom Norge skal få med seg et resultat, sier Mathisen.

For landslaget har jærbuen til gode å vise sin aller ypperste form. Det mener Mathisen henger sammen med lagkameratene.

– Det henger sammen med det norske laget, mer enn Erling selv. Norge må finne ut hvordan vi skal spille ham best mulig.

Mathias Normann ble søndag kveld utlånt til Premier League-klubben Norwich. Han kommer fra russiske Rostov, hvor han spilte 86 minutter av fredagen 1-1-kamp mot Ural.

– Hvis han er i fysisk god nok forfatning, kommer han til å starte landskampen mot Nederland. Det spørs Solbakken er trygg på hans fysiske form. Han snakket varmt om ham forrige samling, men var tydelig på at han ikke var klar til å spille fulle landskamper den gang, sier Mathisen.

– Jeg har ikke fått sett hans kamper, men det er veldig positivt at han har fått spilletid i den russiske ligaen.

Mats Møller Dæhl spilte 90 minutter for Nürnberg mot Karlsruhe freda, og har startet samtlige kamper for i 2. Bundesliga denne sesongen.

– Han kommer neppe til å spille en stor rolle mot Nederland, men kan bli mer aktuell mer i de to andre kampene, sa Mathisen.

Etter det ble det kjent at Sander Berge har testet positivt for korona, og ikke er med i Nederland-kampen. Det kan åpne for Dæhli.

Martin Ødegaard er offisielt blitt Arsenal-spiller, og startet kampen da London-laget ble ydmyket av Manchester City lørdag.

Etter 70 minutter ble Martin Ødegaard byttet ut i det som må kunne kalles en blytung retur til Premier League.

– Ødegaard tok kommandoen i starten av kampen, men etter at City tok ledelsen gikk det bare en vei, oppsummerte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Jens Petter Hauge valgte å forlate AC Milan før denne sesongen. og fått en pangstart på karrieren i Eintracht Frankfurt. Bodøværingen scoret i debuten sin mot Borussia Dortmund.

Da Eintracht møtte Arminia Bielefeld lørdag, scoret den tidligere Bodø/Glimt-spilleren igjen.

Mohamed Elyounoussi er tilbake i Southampton, og startet sin første Premier League-kamp mot Newcastle denne helgen.

Det endte med scoring. Han har vært ubenyttet reserve de to første seriekampene, men i cupkampen herjet Elyounoussi mot Newport Town. Etter kampen kunne han ta med seg ballen hjem etter å ha scoret hat trick.

– Det er viktig at Moi får sjansen til å spille nå. Jeg er veldig glad på hans vegne, fordi han har vist at han kan spille som nummer ti og som nummer seks. Han har vist at han definitivt kan hjelpe laget og jeg er veldig glad for å ha ham her. Jeg vet at han er en fantastisk fotballspiller, og når vi nå har en litt mer spillende stil passer det ham bedre, sa Southamptons trener Ralph Hasenhuttl til Hampshirelive etter kampen.

André Hansen har åtte landskamper for Norge og er Rosenborgs soleklare førstevalg, og spilte hele kampen da trønderne tapte 2-1 for Viking søndag. I Rune Almenning Jarsteins sykefravær er det RBK-keeperen som har voktet buret på landslaget.

Per Kristian Worre Bråtveit debuterte for landslaget da han leverte en strålende prestasjon for nødlandslaget mot Østerrike i fjor. Haugesunderen har startet samtlige kamper for Nîmes i Ligue 2 denne sesongen. I helgen holdt Bråtveit nullen mot Caen.

Ørjan Håskjold Nyland ble hentet til Bournemouth tidligere denne måneden. 30-åringen fikk en marerittdebut mot gamleklubben Norwich i cupen denne uken da han slapp inn seks mål. I helgen holdt Nyland nullen i den målløse Chmpionship-kampen mot Hull.

Kristoffer Vasbakk Ajer har forlatt Skottland etter fem år i Celtic. Etter overgangen til nyopprykkede Brentford har 23-åringen startet alle tre Premier League-kampene for London-klubben, senest mot Aston Villa i helgen 1-1-kamp. Det har resultert i fem poeng.

Fredrik André Bjørkan debuterte for landslaget mot Hellas i juni. Høyrebacken er en sentral spiller for Bodø/Glimt som inntok tabelltoppen i Eliteserien etter helgens 3-1-seier over Tromsø.

Ruben Gabrielsen var også én av dem som debuterte mot Østerrike i nødlandslagskampen i november 2020. Han er et fast innslag på laget for Toulouse i Frankrikes nest øverste divisjon.

Sander Berge måtte ta den tunge turen ned til Championship etter forrige sesong. Har startet alle sesongens kamper Sheffield United inkludert helgens 0-0-kamp mot Luton. Søndag sendte NFF ut en pressemelding har testet positivt for korona. Han er dermed ikke aktuell denne samlingen.

Patrick Berg ble belønnet med nok et uttak. Skal i høst spille Conference League mot José Mourinhos Roma. Også Berg en helt sentral spiller for Bodø/Glimt som inntok tabelltoppen i Eliteserien etter helgens 3-1-seier over Tromsø.

Stian Rode Gregersen debuterte under Ståle Solbakken da Norge møtte Tyrkia tidligere i kvalifiseringen. Etter dette har det blitt to landskamper til for Molde-stopperen. Gregersen spilte 74 minutter da Molde tapte for Kristiansund søndag.

Andreas Hanche-Olsen debuterte i nødlandslagskampen mot Østerrike. Etter dette har det blitt to kamper under Ståle Solbakken. Har startet fem av fem kamper for Gent denne sesongen. Spilte hele kampen da Gent knuste Club Brugge 6-1 søndag.

Marcus Holmgren Pedersen er med i sin første landslagstropp. Finnmarkingen har vært fast på Feyenoord etter overgangen fra Molde. Spilte hele kampen da fjerdeplassen i Eredivisie tapte for Utrecht søndag.

Birger Meling meldte i sommer overgant til Rennes etter at Nîmes rykket ned fra Ligue 1. 26-åringen har startet de tre første seriekampene til franskmennene, og var med da det franske laget slo ut Rosenborg fra Conference League tidligere denne måneden. Spilte hele kampen da Rennes tapte 0-2 for Angers søndag.

Julian Ryerson har startet én kamp for Union Berlin etter at Bundesliga startet opp igjen, og ble byttet inn etter en time mot Borussia Mönchengladbach søndag. 23-åringen fra Lyngdal debuterte for landslaget under nødlandslagskampen.

Stefan Strandberg (Ingen kamp i helgen grunnet karantene) er en av de mest rutinerte i Ståle Solbakkens tropp. 31-åringen startet første seriekamp for sin nye klubb Salernitana, men ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort.

Aron Dønnum har startet to kamper og blitt byttet inn i tre kamper etter overgangen til Standard Liège, senest mot Union Saint-Gilloise. Kampen endte med 0-4-tap for Dønnums lag.

Morten Thorsby spilte hele kampen da Sampdoria tapte serieåpningen 0-1 mot AC Milan og i 0-0kampen mot Sassuolo søndag.

Erik Botheim er tatt ut til landslaget for første gang. Seks måneder etter at Rosenborg slapp ham gratis kan Bodø/Glimt spilleren debutere for landslaget. Spilte 90 minutter uten å score mot Tromsø søndag.

Joshua King fikk Watford-debuten forrige helg mot Brighton, og startet helgens 0-1-tap for Tottenham.

Kristian Thorstvedt har startet to av Genks fem første kamper, blant annet mot Anderlecht søndag. Siddisen spilte hele kampen, som endte med 1-0-seier.

Alexander Sørloth skal spille for Real Sociedad denne sesongen. Etter å ha havnet i fryseboksen i RB Leipzig, klarte trønderen å finne seg en ny klubb før overgangsvinduet stengte. Fikk La Liga-debuten i sluttminuttene da Real Sociedad vant over Levante i helgen.