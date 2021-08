Zuccarellos overmann må stanses – dette er de ti største stjernene som skal spille

Torsdag 26. august starter den TV 2-sendte OL-kvalifiseringen på Jordal Amfi. Norge, Sør-Korea, Slovenia og Danmark skal kjempe om OL-plass. Vinneren kvalifiserer seg til OL i Beijing i 2022.

Til kvalifiseringen kommer en rekke store stjerner. I vår kåring av de ti beste spillerne som skal delta, som du kan se lengre ned i saken, er det flest spillere fra Danmark. Det er imidlertid Slovenia og Norge som har de to største stjernene.

Den aller største stjernen er fra Slovenia. Han heter Anže Kopitar. Sloveneren er kaptein i Los Angeles Kings og en stor stjerne i verdens beste hockeyliga.

– Kopitar er den største av stjernene som skal være med denne helgen, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Zuccarellos overmann

Sloveneren har spilt 16 år i California-klubben og har de fem siste årene vært kaptein. I 2014 vant han Stanley Cup for andre gang. Det skjedde etter finaleseier over New York Rangers - med Mats Zuccarello.

Kopitar har blitt tatt ut på NHLs All Star lag hele fem ganger. På 16 sesonger i NHL har han nådd akkurat 1000 målpoeng.

– Som spiller er Kopitar en komplett to-veis center. Kombinasjonen av spilleforståelse, fart, størrelse og evne til å prege kamper har gjort at han også har vunnet tre individuelle priser i NHL (2 x Selke Trophy og 1 x Lady Byng) Trophy). Kopitar er en av sportslandet Slovenias største stjerner i konkurranse med navn som Jan Oblak, Tadej Podacar, Primoz Roglic og Tina Maze, sier Hoel.

RANGERER STJERNENE: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel har rangert de han mener er de ti største stjernene som skal delta i OL-kvalifiseringen på Jordal. Foto: Espen Solli

De ti beste

Hoel har satt opp en rangert liste over de ti største stjernene, med begrunnelse for de fem øverste, som skal spille i kvalifiseringen.

1. Anze Kopitar

2. Mats Zuccarello

3. Nikolaj Ehlers

4. Oliver Bjorkstrand

5. Frans Nielsen

6. Patrick Thoresen

7. Mikkel Bødker

8. Peter Regin

9. Mathis Olimb

10. Jan Urbas

På plassen bak Kopitar er Norges største stjerne - Mats Zuccarello Aasen.

ENDELIG TILBAKE: Etter flere år borte er Mats Zuccarello tilbake på det norske landslaget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

- Han er Norges beste ishockeyspiller gjennom tidene. Gjennom ni sesonger i New York Rangers opparbeidet Zucca seg heltestatus i en av verdens største klubber. Zucca har fortsatt å levere varene i både Dallas Stars og nå i Minnesota Wild. Han har en evne til å se spillet som få andre spillere i verden, og kan gjøre magiske ting utpå isen. Han løfter alltid de han spiller sammen med opp på et bedre nivå. Denne helgen er Norge helt avhengig at han leverer på toppnivå for å ta oss til OL, sier ishockeyeksperten.

En dansk trio

Den danske trioen Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand og Frans Nielsen følger på plassene bak de to store stjernene.

Danskenes største stjerne spiller til daglig i Winnipeg Jets, hvor han har en topp 6-rolle. I fjor leverte han sin beste sesong med 46 poeng på 47 kamper.

– Han er en veldig kreativ spiller med utrolig gode puckferdigheter. Dette gjør at han, som Zuccarello, stort sett alltid gjør de han spiller sammen med bedre. Ehlers ble valgt allerede som nummer 9 i NHL-draften i 2014. Danskenes førsterekke med Ehlers-Nielsen-Bjorkstrand kommer definitivt til å sette sitt preg på OL-kvalifiseringen, og det blir en stor oppgave for det norske laget å stoppe dem på søndag, sier Hoel.

MÅLSCORER: Oliver Bjorkstrand er blant de danske spillerne som blir viktige hvis Danmark skal ta seg til OL. Foto: Jay Laprete / AP Photo

Bjorkstrand spiller til daglig i Columbus Blue Jackets (klubben som Ole Julian Bjørvik Holm akkurat har skrevet kontrakt med).

– Han har et meget bra skudd og er en naturlig målscorer. Forrige sesong ble han både toppscorer og hadde flest assist for Blue Jackets. Bjorkstrand skal ta fatt på sin 7. NHL-sesong i år og var i 2016 en sterk bidragsyter til seier i AHL-sluttspillet for Columbus sitt farmerlag Lake Erie Monsters, sier Hoel om Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrands sønn.

Den siste i den danske trioen er Frans Nielsen. Gjennom 15. sesonger i NHL har han fått med seg nesten 1000 kamper.

– I syv av disse sesongene har han vært assisterende kaptein i laget, noe som sier sitt om hans status i verdens beste liga. Han er en ganske komplett to-veis center med stor spilleforståelse og evne til å være playmakeren i dette danske laget. En ting som mangler på veteranens merittliste er OL-spill med Danmark, forhåpentligvis stopper Norge denne drømmen og tar OL-plassen selv, sier Hoel.

Sendeplan:

Torsdag 26. august kl. 14.55: Danmark - Slovenia (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Torsdag 26. august kl. 18.30: Korea - Norge (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 16.55: Danmark - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 20.30: Norge - Slovenia (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)