Foreldre måtte etterlate spedbarn i Kabul – så mottok de plutselig et bilde fra danske Rasmus

Et afghansk foreldrepar måtte flykte fra Kabul med kun fire av sine fem barn. Så skjedde det utrolige på flyplassen i Islamabad.

Den siste uken har situasjonen i og rundt flyplassen i Kabul i Afghanistan vært kaotisk og farlig. Mange vestlige land, deriblant Norge og Danmark, har jobbet kontinuerlig for å redde ut folk.

På flyplassen i Islamabad står ett av mange militærfly, motoren går på tomgang, etter å ha ankommet fra Kabul. Om bord er det evakuerte, som etter hvert skal reise videre til Danmark.

Blant de mange passasjerene er et lite spedbarn - kun noen dager gammelt.

Det var dansk TV 2 som skrev om saken først.

Når de danske soldatene fra Luftforsvaret ankommer i bussene som skal frakte de evakuerte inn til terminalen på flyplassen i Islamabad, er det tydelig at den minste passasjeren på flyet trenger hjelp.

– Et spedbarn må ha legehjelp, sier oberst Charlotte Wetche, og ber danske TV 2 senke kameraene inntil situasjonen er under kontroll.

Babyen roer seg, og evakuerte afghanere forlater så flyet. Dansk TV 2 beskriver uttrykkene deres som lettet - de smiler.



Se de danske soldatene ta hånd om babyen, i videovinduet under:





Den aller siste som forlater flyet er en eldre kvinne. Hun blir eskortert av Danmarks ambassadør i Pakistan. På kvinnens arm ligger det lille spedbarnet.

Å savne et barn

I Danmark sitter en mor og far på et asylmottak. De lengter desperat etter sin nyfødte datter, og aner ikke hvordan det går med henne.

Faren, Hector, jobbet som tolk for de danske styrkene i 2010. Da Taliban overtok makten i Kabul, dro han til flyplassen med sin kone og deres fem barn. De ville ut av landet.

Det var de ikke alene om. I kaoset foran flyplassen ble den yngste i flokken, et nyfødt spedbarn, klemt i folkemengden, og barnet gråt. Derfor ringte familien til bestemoren, som tok barnet med seg vekk fra flyplassen, og tilbake til et Taliban-kontrollert område.

Tre dager senere lyktes familien i å komme seg om bord på et fly til Danmark. De forsøkte å få sitt siste barn med seg tilbake til flyplassen, men bestemoren klarte ikke nå frem i tide.

Taliban hadde i mellomtiden omringet flyplassen, så foreldrene måtte reise til Danmark med kun fire av sine fem barn.

Gir fra seg babyen i desperasjon

I Islamabad

Danske TV 2 har snakket med oberst i det danske Forsvaret, Charlotte Wetche, som forteller om et spesielt øyeblikk:

Familien ankom Islamabad en time senere etter avreise fra Kabul. Uten deres nyfødte familiemedlem.

– Moren fryktet hun aldri skulle få se sitt nyfødte barn igjen, forteller obersten til danske TV 2.

Men tre dager senere tok den samme obersten imot et lite spedbarn i Kabul, som kunne være det savnede barnet.

– Jeg håpet selvfølgelig at dette var deres barn. Men det kunne jo også være noen andre sitt. Men det er hvert fall et barn, som er på listen over folk som skal komme til Danmark, sier Charlotte Wethce til danske TV 2, mens danske sykepleiere tar hånd om barnet.

Etter at noen ser til barnet, kommer en sykepleier tilbake med det.

TV 2s korrespondent Rasmus Tantholdt tar et bilde og sender det til Danmark.

Hun har sin fars nese

På det danske asylmottaket tikker bildet inn på Hectors mobil.

Den lille jenta har sin fars nese. Det kan han tydelig se, forteller han til danske TV 2 etter å mottatt bilde.

TRYGG: Det nyfødte barnet har landet trygt i Islamabad. Her holdes hun av obersten. Foto: Rasmus Tantholdt

Enda et bilde dukker opp på mobilen hans. Denne gangen av den eldre damen som bar barnet ut av flyet.

Hector er ikke i tvil - det er hans mor.

– Vi er så lykkelige. Vår datter kommer hjem snart, og vi er så utrolige glade, vi har ikke ord, sier Hector til dansk TV 2.

TV 2 har snakket med korrespondent Rasmus Tantholdt. Han befinner seg for øyeblikket i Islamabad.

Han forteller at historien om det lille barnet har preget ham de siste dagene.

– Som journalist har jeg opplevd mange ting, men her har det vært vanskelig å holde tårene tilbake, forteller Tantholdt.

Han er opptatt av at man skal forsøke å holde seg profesjonell, men innrømmer at det ikke alltid er mulig å skjule egne følelser.

Spesielt da han fikk høre hva de danske soldatene hadde å fortelle.

– Flere danske soldater slet med å holde tårene tilbake, da det gikk opp for dem at det lille barnet var datteren til den gråtkvalte moren de hjalp gjennom flyplassen i Islamabad for fire dager siden, forteller Tantholdt.

Klamrer seg fast i militærflyet

Soldatene han snakket med har vært utsendt til Afghanistan, kjempet mot Taliban og forsøkt å skape et nytt Afghanistan.

– Det prosjektet har mislyktes. Så for soldatene, å kunne hjelpe Hector, som var tolk for dem, med å finne hans barn, og hjelpe de andre betyr så mye, sier Tantholdt.

Om ikke lenge vil bestemoren og den nyfødte være i luften - på vei fra Islamabad til Danmark.

I morgen er de fremme.