2021 er året de elektriske varebilene for alvor har begynt å ta av i Norge. Flere importører selger alt de klarer å få til landet – hos andre er det nå ventelister.

Lenge var få modeller og svært begrenset rekkevidde noe som nok holdt mange kjøpere tilbake. Men det siste året har det kommet til en rekke nye modeller, med rekkevidde som er tilstrekkelig for veldig manges bruk.

En av dem som har store planer på dette området er Ford. De er nå i innspurten med sin E-Transit, som skal komme i hele 25 forskjellige varianter i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter.

Skal testes av Posten

Norge blir et viktig marked her, i alle fall i starten. Og vi er også sentrale i den siste utviklingen av bilen.

I løpet av de neste ukene kommer nemlig den første prototypen av E-Transit til Norge. Frem mot den store lanseringen våren 2022 skal den nå testes av Posten Norge.

Norge er ett av tre land som er med i et stort kundetestprosjekt for å gjøre de siste justeringene før lansering. Prototypen har for øvrig en estimert rekkevidde på opptil 350 kilometer.

Mustang Mach-E leder an i den elektriske satsingen til Ford, snart får den følge av en rekke varebiler.

Tilpasset norske kunder

– Posten skal teste i vanlig bruk. Deretter skal Recover, som jobber med skadesanering, overta varebilen. Begge virksomheter skal så dele innsikt og erfaring med oss for at vi skal kunne masseprodusere en helelektrisk varebil som leverer optimalt med tanke på kundenes faktiske behov i daglig bruk. Dette gir oss i Norge en unik mulighet for å få E-Transit best mulig tilpasset norske kunders spesielle behov, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Det europeiske kundetestprosjektet markerer den siste fasen før Ford lanserer nye E-Transit. Testpartnerne vil nå bruke E-Transit prototypene gjennom en 6- eller 12-måneders periode.

E-Transit skal komme i hele 25 forskjellige utgaver, her blir det mye å velge mellom.

40 prosent billigere å eie

E-Transits elektriske motor leverer 269 hk og maksimalt dreiemoment er 430 Nm. Den bakhjulsdrevne elektriske varebilen vil med det være sterkest av alle elektriske varebiler som selges i Europa.

Batteriet er plassert i bunnen av kjøretøyet. For varebilen gjør det at lasterommet er på opptil hele 15,1 kubikkmeter. Det er det samme som den bakhjulsdrevne 2T Transit har i dag. Forventet lastekapasitet er opptil 1.616 kilo for varebilen og opptil 1.967 kilo for chassismodellene.

Fords beregninger tilsier at E-Transit vil reduserer service- og vedlikeholdsutgiftene med rundt 40 prosent, sammenlignet med en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor.

Kuldekammer-tester hører med, nyttekjøretøy må kunne gjøre jobben under svært varierte forhold.

Kan drive elektrisk utstyr

E-Transit kan fås med «Pro Power Ombord». Systemet gjør om bilen til en energikilde der utstyr og verktøy kan lades eller driftes med inntil 2,3 kW (2300 watt). Det er første gang et slikt system tilbys i markedet for lettere nyttekjøretøy i Europa.

Som standard er bilen utstyrt med en 12-tommers berøringsskjerm, forbedret stemmegjenkjenningsteknologi og navigasjon ved bruk av skytjenester. Med SYNC OTA (over the air)-oppdateringer vil E-Transit også løpende kunne oppdateres med ny og forbedret funksjonalitet og stadige forbedringer.

