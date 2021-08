Fotballryktene: Dette kan bli Ødegaards nye sjef om Arteta sparkes

Ifølge The Telegraph har Arsenal-manager Mikel Arteta fem kamper på å overbevis klubbledelsen, etter å ha tapt sesongens to første Premier League-kamper. Dersom klubben bestemmer seg for å sparke Arteta, er Antonio Conte en aktuell kandidat til å bli Martin Ødegaards nye manager.

Nordmannens visum er for øvrig endelig i orden, og dermed er han spilleklar til onsdagens ligacupmøte mot West Brom.

Det er mye som kan skje i Nord-London-klubben før vinduet stenger. Klubben har fortsatt ikke gitt opp å sikre seg landslagsbacken Kieran Trippier fra Atlético Madrid, men er ifølge The Sun ikke å sugne på å betale de drøyt 350 millionene Atlético krever.

Skulle det komme inn bud på kaptein Pierre-Emerick Aubameyang, vil klubben ikke stå i veien for en overgang dersom angriperen ønsker å dra, skriver Telegraph.

Veteranen Willian er også på vei vekk, ifølge Daily Mail slippes han gratis til Corinthians i hjemlandet Brasil. Samtidig er Lucas Torreira på vei til Fiorentina på lån.

Også hos The Gunners erkerival i Nord-London florerer det med spekulasjoner. Ifølge The Telegraph nekter Daniel Levy å rikke en millimeter i sin verdsettelse av Harry Kane. Selv et rekordbud på 1,8 milliarder kroner kan bli avslått.

Samme avis hevder at Wolves har avslått et Spurs-fremstøt for å sikre seg Adama Traoré på lån, mens Calciomercato melder at klubben er i samtaler med Juventus om en overgang for den amerikanske midtbanespilleren Weston McKennie.

Vi holder oss i London, der Chelsea ifølge Telegraph vurderer å hente Atlético- og Spania-midtbanespiller Saúl Ñíguez på lån. Klubben har også tilbudt ny kontrakt til stopperne Antonio Rudiger og Andreas Christensen.

Manchester United er fortsatt interessert i Eduardo Camavinga (18) fra rennes, men frykter vidunderbarnet foretrekker en overgang til PSG eller en spansk klubb, skriver ESPN.

West Ham har ikke glemt hva Jesse Lingard gjorde for klubben på lån fra Mancester United forrige sesong, men ser på Lilles Jonathan Bamba som et mulig alternativ dersom de ikke greier å landet engelskmannen, skriver Express.