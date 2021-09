Solskjær mener dette kan bli nøkkelen for Haaland mot Nederland

Fra klokken 13.00 og hele ettermiddagen: Maratonsending før Norge-Nederland

Onsdagens VM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Nederland kan på mange måter avgjøre hvorvidt Ståle Solbakkens lag har reelle sjanser for å kvalifisere seg til neste års fotball-VM i Qatar.

I den svært jevne gruppe G er imidlertid også gjestene i trøbbel om det skulle bli nederlag på Ullevaal, og Ole Gunnar Solskjær er blant dem som tror hans landsmenn virkelig kan bite fra seg onsdag.

– Jeg tror det er gode sjanser. Nederland har ny trener, og det er en viktig kamp for Louis van Gaal. Men Ståle har hatt tid nå, og funnet ut hvem han vil ha med og hvordan han vil spille. Vi har spillere som kan gi Nederland trøbbel, sier Manchester United-manageren til TV 2.

Solskjær bemerker at Nederland kanskje har flere strenger å spille på, og nevner returen til Virgil van Dijk som et element som vil gjøre oppgaven tøffere for blant andre hans gamle elev Erling Braut Haaland.

– Det er ingen som henger på Erling

Men hva tenker United-sjefen selv om det som av mange hausses som duellen over alle dueller mellom forrige sesongs Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland og Liverpool-bautaen Virgil van Dijk, av mange regnet for verdens beste forsvarsspiller?

– Det skal bli en interessant duell. Hvis Nederland gir Erling rommene han liker, er han ustoppelig. Det er ingen som henger på Erling. Ikke nok med at han er sterk og rask, men han er utrolig flink til å time løpene sine og starte. Det er en drøm. For meg hadde han vært en perfekt spisspartner, sier den tidligere norske landslagsspissen.

Mener ikke van Gaal har noe å bevise

Norge og Nederland har begge seks poeng etter tre kamper, og verken Ståle Solbakken eller Louis van Gaal - i sin første kamp i sin tredje periode som Nederland-sjef - tåler nederlag om Tyrkia skal gis kamp om gruppeseieren.

– Det blir en viktig kamp i kveld. Den må nok sannsynligvis vinnes. Den kan i hvert fall ikke tapes om en skal ha håp om det. Men jeg synes Ståle har brukt tiden godt. Tyrkia-kampen var litt ekkel, men nå har jeg troen på ti kan slå Nederland. Og da kan vi gjøre det, svarer Solskjær på spørsmål om Norges VM-sjanser.

Veterantreneren Louis van Gaal har fått jobben med å heve Nederland etter nedturen i EM, der Frank de Boer fikk sparken etter tap i åttedelsfinalen. For 70-åringen er onsdagens kamp en retur til toppfotballen, over fem år etter at han fikk sparken i Manchester United like etter FA-cuptriumfen i 2016.

Solskjær mener ikke hans forgjenger i sjefsstolen på Old Trafford har noe å bevise av den grunn.

– Jeg tror ikke han har noe å bevise i det hele tatt. Han har hatt en fantastisk karriere, men han har vært ute av gamet i fire-fem år. Han har lyst til å bevise overfor seg selv og det nederlandske folket at hans filosofi holder ennå. De var ikke noe særlig i EM, så der måtte det vel skje noe.

