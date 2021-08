Tidligere NHL-spiller funnet død

Jimmy Hayes spilte 334 kamper i NHL for fire forskjellige lag. Mandag ble han funnet død, 31 år gammel.

Mandag ble han funnet død i sitt eget hus i Milton, Massachusetts. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men det dreier seg ikke om et mistenkelig dødsfall.

– Boston Bruins er knust over nyheten om at tidligere Bruins-spiller Jimmy Hayes er død. Våres tanker er hos hans kone Kristen, hans to sønner Beau og Mac, og hele Hayes-familien i denne tøffe tiden, skriver klubben på Twitter.

Søndag feiret Hayes og familien toårsdagen til sønnen Beau. Hans yngste sønn Mac ble født 5. mai.

– Jeg har vært i sjokk i hele dag. Vi er knust av å ha mistet Jimmy. Jeg kan ikke understreke nok hvor fantastisk han var. Han var den hyggeligste unge mannen jeg jobbet med, sier hans agent Bob Murray til Boston Globe.

Han er også agenten til hans bror Kevin Hayes, som spiller for Philadelphia Flyer.

Amerikaneren spilte gjennom en årrekke i NHL – for Chicago Blackhawks, Florida Panthers, Boston Bruins og senest for New Jersey Devils i 2017/18. Hans siste klubb var Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Det var farmerlaget til Pittsburgh Penguins.

Hayes fikk 72 kamper og noterte seg for 30 målpoeng (15 mål, 15 målgivende) i 2018/19-sesongen for laget.

Høyrevingen noterte seg totalt for 109 poeng (54 mål, 55 målgivende) på 334 NHL-kamper, fordelt på sju sesonger.

(©NTB/TV 2 Sporten)