Søreide om Bidens avgjørelse: – Fristen må forlenges

USAS president Joe Biden vil i løpet av de neste 24 timene bestemme seg for om uttrekningen av Aghanistan vil utsettes. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er klar på Norges Standpunkt:

– Vi må forlenge evakueringsfristen, sier Søreide til TV 2 tirsdag morgen.

Forlenge

Den offisielle fristen for USA og de allierte styrkenes uttrekning er 31. august. I lys av den kaotiske situasjonen i Afghanistan, da særlig i området rundt flyplassen hvor titusenvis venter på å bli evakuert, tar flere til orde for at fristen må utsettes - også Norges utenriksminister.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så er vi er helt avhengig av at den millitære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, sier Søreide.

Presidenten har ifølgte Reuters enda ikke bestemt seg. Biden skal møte resten av lederne for G7-landene klokken 15.30 norsk tid, og presidenten er ventet å kunngjøre sin beslutning her.

Utenriksministeren sier Norge i lang tid har vært tydelige overfor amerikanerne om at fristen må forlenges. Hun forklarer det med at det fortsatt er mange som må evakueres, og mange har behov for beskyttelse.

– Vi ser hvor kaotisk situasjonen er ved flyplassen nå, titusenvis presser på for å komme seg ut. Vi er helt avhengige av at flyplassen er åpen, sier Søreide.

Motreaksjoner

Søndag sa Biden at han ikke utelukker en forlengelse, men han håper å holde seg til den opprinnelige fristen. Det fikk Taliban til å reagere.

– Hvis USA eller Storbritannia ønsker mer tid til å fortsette evakueringene - svaret er nei. Ellers får det konsekvenser, sier Talibans talsperson Suhail Shaheen til Sky News.

– Bør vi ta Taliban på alvor?



– Det er all grunn til å ta Taliban på alvor. Jeg har sagt flere ganger at det de gjør de neste ukene vil være helt avgjørende for hvordan resten av det internasjonale samfunnet vil forholde seg til dem, sier Søreide.

Utenriksministeren er svært bekymret for situasjonen. Hun forteller at det fortsatt er mange som må evakueres, og mange har et stort beskyttelsesbehov.

– Amerikanerne har også vært tydelige overfor Taliban at forstyrrelser av evakueringsplanen vil bli møtt med både militære virkemidler og andre virkemidler, sier Søreide.

Hun forklarer videre at det er kort tid til fristen går ut. Det kan bli ekstremt vanskelig å få fraktet alle som trenger å komme seg ut av landet innen fristen.

– Tidsvinduet er lite. Hvis man skal avslutte evakueringen 31. august går de siste flyene allerede før det. Det er fordi det militære personellet også skal evakueres, sier Søreide.

Nordmenn igjen

Tirsdag morgen landet et fly fra Afghanistan med 157 passasjerer på Oslo Lufthavn. Søreide forteller at passasjerene var norske borgere, afghanere som har behov for beskyttelse, og noen borgere fra andre land som har behov for beskyttelse.

På spørsmål om hvor mange nordmenn som fortsatt befinner seg i Afghanistan vil ikke Søreide svare. Men hun kommer med en konkret oppfordring:

– Vi ber om at norske borgere tar kontakt. Det er viktig at alle nordmenn som befinner seg i Afghanistan kommer seg til flyplassen i Kabul. Vi har ikke mulighet til å evakuere fra andre steder, sier Søreide.

Hun legger til at de fortsetter med evakueringsarbeidet med full styrke. I tillegg har de sendt en utrykningsenhet som skal holde kontakt med norske borgere som er på utsiden av flyplassen i Kabul, men også for å organisere evakueringsarbeidet på innsiden.