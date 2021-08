Fans sjokkert etter babyavsløring

- Vi ba om et mirakel, så fikk vi to, skrev Little Mix-stjernen Leigh Anne Pinnock på Instagram for sine millioner med følgere sent mandag kveld. Fansen er i sjokk etter avsløringen.

Little Mix-stjernen Leigh-Anne Pinnock og partner Andre Gray overrasket fansen så til de grader med å avsløre at de ikke bare hadde fått ett barn, men to.

Dette viste de frem i et bilde på Instagram av to små barneføtter sent mandag kveld - kun to dager etter sangkollega Perrie Edwards annonserte at hun hadde fått sin sin førstefødte.

– Vi ba om et mirakel, så fikk vi to! Babyene våre er her, skriver den nybakte mammaen i innlegget på Instagram, som nå har nesten to millioner likerklikk.

Fansen og andre kjendiser var raske til å kommentere på de gode nyhetene, og venninne Perrie Edwards skrev «To stykker med ren glede. Jeg er så glad i deg min Lee Lee».

Hemmelig

Pinnock annonserte graviditeten i mai - kun noen dager før Perrie Edwards delte nyheten om at hun var gravid.

Artisten publiserte et bilde av gravidmagen, og skrev «Vi har drømt om dette øyeblikket så lenge, og vi kan ikke tro at drømmen vår endelig skal bli til virkelighet... Vi kan ikke vente med å treffe deg». Stjernen sa da ingenting om at magen inneholdt ikke bare en, men to babyer - til fansens store overraskelse.

På Twitter holder ikke fansen tilbake, og flere ser ut til å være i gledesrus over baby-nyheten. En skriver «LEIGH ANNE HAR FÅTT TVILLINGER HERREGUD», og flere skriver «Jeg er så glad!!», og det er få som ikke bruker store bokstaver for å vise sin entusiasme.

For Pinnock har delt hele opplevelsen av graviditeten med sine følgere det siste året, og de har fått komme tett på. Hun har vært åpen om utfordringene hun har møtt på, med blant annet opphovne hender og føtter.

Men at det skulle være tvillinger har hun holdt tett til brystet, helt til nå.

Ville spekulasjoner

De siste dagene ble det i britisk presse spekulert vilt om at Pinnock skulle ha født omtrent samtidig som Little Mix-medlemmet Edwards. Flere fans trodde Pinnock hadde født først i all hemmelighet, noe som viste seg å stemme.

Pinnocks babyer kom fem dager før Edwards sitt, men Edwards var først ute med å annonsere nyheten. Som Edwards ville heller ikke Pinnock røpe noe om barnas kjønn, og heller ikke røpe hva de heter.

Nå jubler fansen over at det ikke bare er to jevnaldrende, men tre babyer som kan bli med på turne.

Superstjerner

Pinnock er en del av popstjernegruppen «Little Mix», som for alvor skjøt fart i 2011 etter at de vant britiske X-faktor. Gruppen har blitt en av Storbritannias største jentegrupper, og gang på gang har de toppet hitlistene.

I desember annonserte ett av medlemmene, Jesy Nelson, som har vært i gruppen siden start, at hun ville forlate dem. Hun forklarte at hun ville tre tilbake fra rampelyset etter å ha blitt trakassert i sosiale medier.

De gjenværende medlemmene, Edwards, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall, sa da at de ønsket å fortsette å spille konserter og dra på turneer selv også uten Nelson.