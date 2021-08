Nytt fly fra Afghanistan har landet i Norge

Dermed har Norge så lang evakuert 374 personer fra Afghanistan fordelt på seks flyvninger til Oslo. Det bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide overfor TV 2 tirsdag morgen.

Det var NRK som først meldte at flyet var på vei.

– Vi fortsetter arbeidet med full styrke for å bistå norske borgere som ønsker å reise ut, og afghanske borgere med behov for beskyttelse. Jeg vil imidlertid igjen understreke at dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgere som ønsker bistand i denne omgang, sier Søreide til TV 2.

Hun sier videre at Norge vil fortsette evakueringen så lenge flyplassen er åpen.

Vet ikke antall

Har du noe tall på hvor mange som Norge håper å få evakuert?

– Det er vanskelig å si. Men det er derfor vi oppfordrer norske borgere og personer med oppholdstillatelse i Norge som ønsker bistand til utreise fra Kabul om å kontakte Utenriksdepartementet.

UD har dem medarbeidere på flyplassen i Kabul, og Søreide sier det vil komme fly til Norge daglig fremover, men med forbehold om at de ikke vet hvor lenge det er mulig å fortsette evakueringen.

– Vi vet ikke vet hvor lenge flyplassen vil være åpen og evakuering vil være mulig. Tidsvinduet kan være kort. Vi har et stort apparat i gang som jobber døgnet rundt for å hjelpe med utreise, både i Oslo, Kabul og i Tbilisi, og vi samarbeider tett med andre land. Vi er fremdeles svært bekymret for situasjonen rundt flyplassen som er kaotisk og farlig. Noen flere klarer likevel å komme inn på flyplassen nå.

Alle ved ambassaden evakuert

Søndag ble det klart at alle afghanske ansatte ved Norges ambassade i Kabul var blitt evakuert.

– Jeg glad for at vi har fått evakuert våre utsendte ved ambassaden, alle lokalt ansatte afghanere og deres familier, sier Søreide.

Gjennom helgen har både norske, svenske og danske myndigheter jobbet på spreng for å evakuere personer fra Kabul.

Britiske myndigheter sier de vil hente ut opptil 6.000 briter og afghanere fra Afghanistan i løpet av denne uken.

Ifølge avisen The Times har det britiske forsvaret forlenget fristen for når deres siste fly kan ta av fra Kabul med evakuerte, melder Reuters. I stedet for tirsdag, skal fristen skyves til fredag eller lørdag.