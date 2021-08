Afghansk soldat drept i skuddveksling ved Kabuls flyplass

En talsmann for det amerikanske forsvaret sier en ukjent gjerningsmann skjøt mot afghanske sikkerhetsstyrker ved en port på nordsiden av flyplassen. Afghanske, amerikansk og allierte soldater skjøt tilbake.

En afghansk soldat ble altså drept, mens flere afghanere ble såret, opplyser talsmannen. En italiensk humanitær organisasjon som driver flere sykehus i Afghanistan sier de hadde behandlet seks personer med skuddskader fra flyplassen.

Taliban har foreløpig ikke kommentert saken. Gruppen har de siste dagene skutt varselskudd og brukt køller for å holde orden på folkemengdene ved flyplassen. Etter at Kabul falt for en drøy uke siden, har titusener tatt seg ut til flyplassen i håp om å komme seg ut av landet.