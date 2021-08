Biden varsler Afghanistan-avgjørelse innen 24 timer

USAs president Joe Biden vil i løpet av de neste 24 timene bestemme seg for om uttrekningen av Afghanistan vil utsettes.

Den offisielle fristen for USA og de allierte styrkenes uttrekning er 31. august. I lys av den kaotiske situasjonen i Afghanistan, da særlig i området rundt flyplassen hvor tusenvis fremdeles venter på å bli evakuert, har stadig flere nå tatt til orde for at fristen må utsettes.

Natt til tirsdag opplyser en talsperson for Det hvite hus at president Joe Biden vil komme med en avgjørelse om den mulige utsettelsen innen 24 timer, skriver Reuters.

Presidenten har ifølge nyhetsbyrået fremdeles ikke bestemt seg. Av sikkerhetshensyn abefaler enkelte av Bidens rådgivere å holde seg til den opprinnelige fristen 31. august.

Biden skal møte resten av lederne for G7-landene klokken 15.30 norsk tid, før han skal tale til det amerikanske folk om situasjonen i Afghanistan klokken 18. En kunngjøring kan komme her.

Søndag sa Biden at han håpet å holde seg til den opprinnelige fristen, men utelukket ikke en forlengelse. Det fikk Taliban til å reagere, og gruppen advarer mot konsekvenser dersom de vestlige styrkene ikke respekterer den opprinnelige sluttdatoen:

– Hvis USA eller Storbritannia ønsker mer tid til å fortsette evakueringene – svaret er nei. Ellers får det konsekvenser, sier Talibans talsperson Suhail Shaheen til Sky News.